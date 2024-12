Tras la cirugía, Lula vuelve al ruedo sin quitarse el sombrero

Luego de una cirugía en la cabeza, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió este viernes al ruedo en una reunión con sus 38 ministros, el mismo día en que el Congreso aprobó un ajuste fiscal propuesto por el gobierno.

Lula, de 79 años, juntó a su gabinete en su residencia en Brasilia para un encuentro de "confraternización" de fin de año, dijo una fuente de la presidencia brasileña a la AFP.

Posó en la foto oficial con un sombrero panamá, que no deja de lucir en público desde que abandonó el hospital tras una operación de urgencia el 10 de diciembre por una hemorragia intracraneal, derivada de un golpe en la cabeza que sufrió dos meses antes.

"Me puse un sombrero para que ustedes no vean el apósito", había dicho a periodistas antes de su alta. "Soy un tipo teóricamente bonito, pero mi cabeza me está dejando un poco feo".

Según Roberto Kalil, médico de Lula, el presidente pudo haberse enfrentado a "lo peor".

Pero la cirugía resultó exitosa y, luego de varios días en un hospital de Sao Paulo, Lula regresó el jueves a Brasilia.

La reunión con los ministros ocurrió el mismo día en que el Congreso aprobó un ajuste del gasto público para 2025 y 2026 promovido por el gobierno.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, había proyectado un ahorro de 70.000 millones de reales, unos 12.000 millones de dólares.

Pero cambios introducidos por el Congreso reducirán el ajuste en cerca de mil millones de reales, según Haddad.

Las medidas de recorte llegan en medio de tensiones por la depreciación de la moneda brasileña, el real, y de dudas de los mercados sobre la responsabilidad fiscal del gobierno.

El dólar cerró el jueves a 6,12 reales, tras haber alcanzado récords históricos en los últimos días.

Lula dijo el viernes que está "más convencido que nunca" sobre defender "la estabilidad económica y el combate a la inflación", en un video en el que presentó al nuevo presidente del Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

El mandatario prometió "verdadera autonomía" a Galípolo, luego de haber cuestionado días atrás una decisión del BC que subió la tasa de interés de referencia al 12,25%.

El BC busca contener la inflación, cuya cifra interanual llegó a 4,87% en noviembre, encima del 4,5% establecido por las autoridades como máximo nivel tolerable.

