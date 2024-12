"Nicaragua no tiene ni Dios ni ley", dice el presidente de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó este jueves a Nicaragua de no respetar el derecho internacional y advirtió que tomará medidas si el exmandatario panameño Ricardo Martinelli sigue lanzando mensajes políticos desde la embajada nicaragüense, donde está asilado.

"Nicaragua es un país que no tiene ni Dios ni ley, no estamos trabajando con un país común y corriente y respetuoso del derecho internacional. No respeta ni el internacional ni el interno ni ningún derecho", señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino exigió al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los convenios internacionales sobre asilo, según los cuales las personas asiladas deben abstenerse de lanzar mensajes políticos.

"No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político y de actividad político partidista, ni a favor ni en contra de nadie. Espero que la República de Nicaragua entienda eso, es la primera advertencia que hacemos", afirmó.

Mulino hizo estas declaraciones luego de que la cancillería panameña presentara una queja a la embajadora de Nicaragua, Consuelo Sandoval Meza, por el activismo político que lleva a cabo Martinelli (2009-2014) desde la sede diplomática nicaragüense, donde se asiló hace 10 meses para evitar ir a prisión.

El canciller panameño, Javier Martínez Acha, anunció la víspera que Sandoval fue convocada la semana pasada a la cancillería con tal fin.

"En el lenguaje diplomático cuando tú llamas a un embajador a la cancillería es porque el tema es serio y sí, lo es, y sobre todo que no se puede permitir", afirmó Mulino.

Si Nicaragua no cumple "entonces actuamos", agregó Mulino sin dar detalles.

Martinelli, de 72 años, se asiló el 7 de febrero tras perder el último recurso judicial para evitar cumplir una condena a casi once años de cárcel por blanqueo de capitales.

En la embajada opina sobre temas panameños en las redes sociales y es visitado con frecuencia por aliados políticos. Incluso, felicitó a Ortega el día de su cumpleaños.

Luego de ingresar a la legación nicaragüense, Martinelli hizo campaña en favor de Mulino, quien lo sustituyó como candidato tras ser inhabilitado por su situación con la justicia.

Mulino, que ganó los comicios impulsado por la popularidad del controvertido expresidente, ha tomado distancia de él luego de asumir el poder.

"Yo no tengo ningún problema con Ricardo Martinelli, si él lo tiene conmigo es otro tema", afirmó Mulino este jueves.

