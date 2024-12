Yamal y Peña no bastan al Barça, que ve acercarse al Real Madrid

El Barcelona (1º) cosechó un empate 2-2 ante un ambicioso Betis en Sevilla, gracias su arquero Iñaki Peña y a la magia de Lamine Yamal, este sábado en la 16ª jornada de Liga, y ve reducida su ventaja al frente de la tabla a solo dos puntos con respecto al Real Madrid, que además tiene un partido pendiente.

El equipo blanco, gracias a sus estrellas Jude Bellingham y Kylian Mbappé, se llevó la victoria en su visita al Girona por un contundente 3-0, pero perdió al mediapunta inglés, que se retiró de la cancha lesionado.

Por un Barcelona muy pobre marcó Robert Lewandowski (39), pero el argentino Giovanni Lo Celso igualó de penal (68), en una jugada en la que vio amarilla Frenkie De Jong, que cometió la falta sobre Vitor Roque, y roja el técnico azulgrana Hansi Flick por protestar.

"No entendí mi expulsión. No dije nada a nadie. Tuve una reacción, para mí mismo, y me expulsaron por esto", dijo tras el partido el técnico germano.

- 500 partidos de Pellegrini -

Sobre el partido. Flick admitió: "No jugamos bien, pero tenemos un equipo muy joven y tenemos que aprender" de los errores.

En la recta final Ferran Torres (82) acertó convirtiendo una aparición estelar de Yamal y Assane Diao, espectacular con la espuela al primer palo (90+4), firmó el definitivo 2-2, un punto de regalo para su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, que alcanzó los 500 partidos en LaLiga, primer entrenador extranjero que alcanza esta cifra.

Pese a ese hito, el 'Ingeniero' no se marchó contento: "Creo que hoy perdimos dos puntos, merecimos más. El juego me deja satisfecho, pero el resultado es amargo", dijo el chileno.

En el último partido del sábado, en Montilivi, el protagonismo fue para Bellingham.

- Bellingham brilla y se lesiona -

Pasada la media hora de juego, el internacional inglés aprovechó una pelota muerta en el interior del área para abrir el marcador y en el 55 asistió a Arda Güler para que el joven turco anotase el segundo.

Apenas cinco minutos después, Bellingham tuvo que retirarse aparentemente con una lesión muscular.

Ya sin el '5', sí apareció entonces Mbappé, para sentenciar con un derechazo cruzado tras una asistencia de Luka Modric (62), aunque el francés volvió a fallar otras dos ocasiones muy claras.

El delantero galo suma nueve goles en LaLiga, pero está recibiendo críticas por las numerosas ocasiones falladas, incluidos dos penales en las derrotas ante Liverpool y Athletic Club.

Posiblemente sin Bellingham, Vini ni Rodrygo, el Real Madrid necesitará más que nunca los goles de Mbappé, empezando el martes por la complicada salida a Bérgamo frente a la Atalanta en Liga de Campeones.

Ancelotti, no obstante, se mostró tranquilo tras el partido: "Bellingham está bien, solo un poco fatigado y ha preferido no arriesgar en los últimos minutos".

El que seguramente será otra baja para Bérgamo es el lateral zurdo francés Ferland Mendy. "Vamos a examinar lo que tiene, pero parece ser un problema muscular y seguramente no estará disponible" para el martes. añadió el técnico en conferencia de prensa.

