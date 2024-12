Russell responde a Verstappen y lo acusa de haberle amenazado con chocar contra él

George Russell (Mercedes) acusó a Max Verstappen (Red Bull) de haberle amenazado con percutirlo voluntariamente el pasado fin de semana en el Gran Premio de Catar, este jueves en la previa de la última carrera del año, en Abu Dabi.

El domingo, tras su victoria en Losail, Verstappen dijo estar "sorprendido y decepcionado" de la actitud del británico la víspera frente a los comisarios reprochándole haber hecho todo lo posible para que fuera sancionado por haberle molestado.

"Respeto a muchos pilotos, pero ayer perdí completamente mi respeto por él. No quiero saber nada de él", declaró Verstappen, cuatro veces campeón mundial, en la televisión neerlandesa.

El jueves, en el paddock del circuito de Yas Marina, Russell respondió con contundencia: "Es irónico, porque el sábado por la noche me dijo que se iba a chocar contra mí e iba a poner mi puta cabeza contra la pared. Cuestionar la integridad de alguien con esa clase de comentarios el día anterior me resulta irónico y no me voy a sentar aquí a aceptarlo".

"Ustedes saben, la gente ha sido acosada por Max desde hace años... Sus capacidades de pilotaje son incuestionables pero no puede gestionar la adversidad cuando alguien va contra él. Yeda 2021, Brasil 2021... pierde el control. Budapest este año, primera carrera que el coche no es dominante, y se choca contra Lewis y culpa a su equipo", añadió.

Verstappen ha estado en el centro de la polémica varias veces este año por maniobras muy agresivas hacia sus rivales, principalmente Lando Norris (McLaren), contra el que chocó en junio en Austria, antes de echarlo fuera de la pista en México en octubre.

"Tenemos un hombre que está en la cima de este deporte y que se cree fuera de las leyes, no creo que sea normal", concluyó Russell ante la prensa.

Este fin de semana en Abu Dabi los dos pilotos se cruzarán por última vez esta temporada.

nb/pm/iga