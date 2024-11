Milito garantiza que Mineiro llega en buena forma a la final de la Libertadores

A pesar de que el Atlético Mineiro lleva diez partidos consecutivos sin ganar, el entrenador argentino Gabriel Milito aseguró este viernes que su equipo llega en buena forma a la final de la Copa Libertadores que disputará con Botafogo el sábado en Buenos Aires.

"Llegamos realmente muy bien, con muchas ganas, no puede ser de otra manera. Sentimos un gran privilegio de estar aquí", dijo el exdefensor central en una rueda de prensa en el estadio Monumental de River Plate, donde el duelo brasileño tendrá lugar a partir de las 17H00 locales (20H00 GMT).

"El sueño es muy grande pero tenemos que tener inteligencia emocional y es indispensable saber que tenemos que jugar como nosotros sabemos", agregó.

El Galo disputará en la capital argentina su segunda final de la Libertadores, tras consagrarse campeón de la mano de Ronaldinho Gaúcho en 2013.

Pero su actualidad no es la mejor: no tiene opciones de ganar el título de la liga brasileña desde hace varias jornadas y perdió la final de la Copa do Brasil con el Flamengo hace unas semanas.

Su rival, en cambio, que jugará su primera final copera, lidera el Brasileirao a falta de dos jornadas para el final.

"Con mucho esfuerzo, y justamente, estamos en esta final. El sueño de ganar la Copa está latente", afirmó Milito, de 44 años.

"Seremos un equipo valiente. Si el rival lo permite, intentaremos atacar y defendernos lejos de nuestro arco. Tenemos que competir de manera perfecta. El equipo ya lo ha hecho y esa es mi confianza", agregó.

- "Momento histórico" -

Salvo el lesionado mediocampista ofensivo Matías Zaracho, el Mineiro cuenta con su plantel en pleno para intentar doblegar una ofensiva botafoguense de alto peligro, conformada por los internacionales Igor Jesus, Luiz Henrique, Jefferson Savarino y Thiago Almada.

"A veces son tan buenos que se vuelven incontrolables, pero tenemos claro cómo vamos a defender", aseguró Milito. "No habrá ninguna sorpresa (en mi alineación), estamos listos y preparados".

La conquista por el cetro del torneo de clubes más importante de América es vista como una obsesión por el capitán del Galo, el atacante Hulk, de 38 años, ganador con el cuadro de Belo Horizonte del Brasileirao y la Copa do Brasil de 2021.

"Es un momento histórico, especial. Somos privilegiados de poder disputar una final tan importante. Pese a la responsabilidad, tenemos que disfrutar", sostuvo en la rueda de prensa. "Es el juego más importante de mi vida, por muchas cosas".

Hulk consideró que el Botafogo de Rio de Janeiro es el favorito, debido a que, en su criterio, tuvo una temporada mejor.

"Pero el juego de mañana es otra historia", indicó.

Aparte de ganar el trofeo de clubes más importante de América, el vencedor se quedará con el último de los 32 cupos del renovado Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos a mediados de 2025.

Tanto Milito como Hulk prefirieron concentrarse en el juego del sábado y dejar para más tarde la posible participación mineira en esa competición.

"No podemos hablar del futuro sin el mañana", dijo el capitán.

