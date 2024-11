El presidente palestino Mahmud Abás prepara el terreno para su sucesión

El presidente de la Autoridad Palestina que administra parcialmente Cisjordania ocupada, Mahmud Abás, anunció el miércoles quién le sustituiría de forma interina cuando el puesto quede vacante y apartó de facto al movimiento islamista Hamás en una futura transición.

Abás, de 89 años, sigue gobernando a pesar de que su mandato al frente de la Autoridad Palestina finalizó en 2009, y se ha resistido a las presiones para que nombre a un sucesor o a un vicepresidente.

Según la legislación palestina vigente, el presidente del Consejo Legislativo Palestino (CLP) toma las riendas de la Autoridad Palestina en caso de vacío de poder.

Pero el CLP, en el que Hamás tenía mayoría, ya no existe desde que Abás lo disolvió oficialmente en 2018 tras más de una década de tensiones entre su partido, Fatah, y Hamás, que desalojó a la Autoridad Palestina del poder en Gaza en 2007.

En un decreto, Abás señaló que el presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattuh, sería su sustituto temporal en caso de que el cargo quedase vacante.

"Si el cargo de presidente de la autoridad nacional quedase vacante en ausencia del consejo legislativo, el presidente del Consejo Nacional Palestino asumirá las funciones (...) temporalmente", indicó el documento.

El Consejo Nacional Palestino (CNP) es el Parlamento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con más de 700 miembros procedentes de los Territorios Palestinos y del extranjero.

Hamás, que no pertenece a la OLP, no está representada. Los diputados del CNP no son elegidos, sino nombrados, y el jefe de este consejo, Rawhi Fattuh, es próximo a Abás, miembro de Fatah como él, y bastante desconocido para la opinión pública.

El decreto de Abás prevé la celebración de elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días. Este plazo sólo podrá prorrogarse una vez en caso de "fuerza mayor", según el texto.

he-mj/raz/js/sag/cjc