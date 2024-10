Comunicado de prensa de Business Wire: TRU Simulation + Training Inc.

TRU Simulation + Training Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), anuncia que la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil de Australia (CASA, por sus siglas en inglés) ha concedido la certificación de Nivel D de un Simulador de Vuelo Completo (FFS, por sus siglas en inglés) al Royal Flying Doctor Service (RFDS, Sección Queensland). El FFS puede reconfigurarse para apoyar el entrenamiento de toda la flota de aviones Beechcraft King Air modelo B200 y B300 de la Sección Queensland del RFDS. Se trata del primer simulador de este tipo en Australia y se encuentra en unas instalaciones de formación nuevas construidas expresamente junto a la base del RFDS en Bundaberg.

TRU Simulation, filial de Textron Aviation Inc., fabricante de los aviones Beechcraft King Air, diseña, fabrica y suministra dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para clientes de la aviación civil y de defensa.

"El Royal Flying Doctor Service es una organización muy respetada en Australia que requiere que sus pilotos estén preparados para ejecutar una variedad de servicios que salvan vidas. En TRU, nos comprometemos a garantizar que los pilotos dispongan de un dispositivo de entrenamiento de primera clase para que estén preparados para cualquier desafío que tengan que afrontar", señaló Jerry Messaris, vicepresidente y director general de TRU Simulation. "Nos enorgullece que RFDS haya seleccionado un simulador TRU para sus operaciones cruciales".

La Sección Queensland del RFDS cuenta con una flota muy importante de aviones Beechcraft King Air, que se utiliza para realizar rescates médicos aéreos y prestar servicios sanitarios a los habitantes de las regiones, zonas rurales y remotas de Queensland. El nuevo simulador proporcionará a los pilotos y a la tripulación una formación de primer nivel que les ayudará en su misión de prestar los mejores cuidados a los rincones más remotos de Queensland.

El simulador de vuelo completo King Air, equipado con aviónica Pro Line Fusion de Collins Aerospace, incorpora el sistema de carga de control REALFeel de TRU, que consigue ofrecer una experiencia de vuelo altamente realista. El movimiento de vuelo completo del simulador integra el sistema REALCue de TRU, que cuenta con una base de movimiento eléctrica con actuadores de 60 pulgadas de recorrido. Para crear un entorno de entrenamiento envolvente, el sistema visual está equipado con proyectores de alta definición en una pantalla de 200x40 grados. Las cuatro versiones de King Air disponibles para el FFS utilizan sistemas de aeronave y paquete de software de aerodinámica diseñados y desarrollados por TRU.

Acerca de TRU SimulationTRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es un proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria de la aviación. Con un fuerte compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulación está a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo durante más de una década. Nuestras soluciones de simulador personalizadas permiten a los pilotos navegar por los cielos con confianza, mientras que nuestra tecnología de punta garantiza experiencias de entrenamiento seguras y realistas. Para obtener más información, visite www.TRUSimulation.com.

Acerca de Textron AviationInspiramos el viaje del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de a Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo con las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecerles a nuestros clientes la mejor experiencia de aviación. Con una gama que abarca desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation detenta la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo, además de una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro nivel legendario de rendimiento, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de servicio al cliente de confianza, para un vuelo económico y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.Textron Inc. es una empresa multisectorial que saca provecho de su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para más información, visite: www.textron.com.

Prensa: Kate Hemm 316.612.7843 khemm@txtav.com txtav.com

