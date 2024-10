Comunicado de prensa de Business Wire: NTT DATA, Inc.

NTT DATA, líder mundial en negocios digitales y servicios informáticos, anunció hoy la ampliación de su colaboración con Palo Alto Networks, líder mundial en ciberseguridad, para ayudar a las empresas de todo el mundo a proteger sus infraestructuras digitales frente a las amenazas de ciberseguridad emergentes, desde la nube hasta el borde más alejado en los entornos empresariales.

La colaboración introduce el servicio Managed Extended Detection Response Service (MXDR) de NTT DATA, con capacidades de monitoreo continuo de las amenazas para detectarlas y responder con celeridad. Al aprovechar la IA y el aprendizaje automático, el servicio asegura visibilidad a través de redes, entornos periféricos y en la nube, lo que permite a las organizaciones adelantarse a las ciberamenazas en evolución.

El servicio cuenta con la tecnología de Palo Alto Networks Cortex XSIAM, la plataforma de centro de operaciones de seguridad (COS) líder del sector. Cortex XSIAM es una plataforma con IA que transforma el COS, al aprovechar toda la potencia de la IA y la automatización para simplificar las operaciones, detener las amenazas a escala y acelerar la corrección de incidentes.

Estas capacidades combinadas fueron diseñadas para ayudar a las empresas a fortalecer su resiliencia cibernética, al integrar las tecnologías innovadoras y la inteligencia de amenazas con la experiencia en seguridad global, lo cual reduce notablemente el lapso necesario para detectar y responder a ciberamenazas sofisticadas. Los clientes se benefician de una visión unificada de los datos y las operaciones de seguridad en una única plataforma para agilizar las operaciones y prevenir las amenazas.

Según Gartner®, "se estima que el gasto mundial de los usuarios finales en seguridad de la información ascenderá a 212 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 15,1 % desde 2024".* El nuevo servicio MXDR de NTT DATA fue diseñado para ayudar a los clientes a mejorar la protección en todo su panorama digital, al tiempo que reduce la complejidad y los costos de los sistemas de seguridad fragmentados.

"Muchas organizaciones dependen de sistemas de seguridad fragmentados, lo que dificulta la detección de amenazas avanzadas, y reaccionar rápidamente", explicó Sheetal Mehta, Jefe Global de Ciberseguridad de NTT DATA, Inc. "Al asociarnos con Palo Alto Networks, ofrecemos una solución unificada que consolida la resiliencia cibernética, agiliza las operaciones de seguridad y mejora la agilidad general".

"En la actualidad, las organizaciones afrontan un volumen sin precedentes de ciberamenazas sofisticadas, a través de todas sus operaciones", subrayó Kristy Friedrichs, director de asociaciones de Palo Alto Networks. "Con NTT DATA, vamos a ayudar a las organizaciones a transformar su COS a través de la plataformización con XSIAM y servicios expertos, ofreciéndoles una solución unificada que garantiza que los clientes puedan modernizar y proteger sus operaciones con confianza".

El nuevo servicio MXDR de NTT DATA brinda herramientas de detección y respuesta a los incidentes las 24 horas, los 7 días de la semana, con el apoyo de un equipo de operaciones global, coordinación de inteligencia de amenazas con IA y automatización. Este servicio altamente modernizado aprovecha el aprendizaje automático para asegurar una detección avanzada de las amenazas, y además tiene el respaldo de un equipo de gestores de seguridad de la información cualificados, cazadores de amenazas, expertos forenses digitales y profesionales de seguridad certificados.

NTT DATA integra la inteligencia de amenazas en tiempo real en el corazón de sus operaciones y por eso, está en condiciones de proteger proactivamente a sus clientes de los riesgos emergentes en un panorama de ciberseguridad en constante cambio. Esto les permite a los clientes reducir la complejidad operativa, mejorar la gestión de recursos y reducir el costo total de propiedad.

Capacitamos a las industrias para modernizarse con confianza

La asociación entre NTT DATA y Palo Alto Networks está dirigida a las industrias que dependen de entornos seguros y conectados, en particular, los sectores manufacturero, químico y farmacéutico. Entre las principales ventajas se destacan:

-- Seguridad integral del borde a la nube: Visibilidad completa de dispositivos y redes, lo que garantiza una protección sólida.

-- Detección de amenazas impulsada por IA: La detección y respuesta con IA identifican y mitigan las amenazas a la velocidad de la máquina.

-- Reducción de la complejidad y el costo total de propiedad: Una plataforma realmente única, con una sola interfaz de usuario y un solo agente, que unifica varios servicios de seguridad, simplificando la gestión y acortando drásticamente los tiempos de respuesta.

-- Resiliencia frente a tiempos de inactividad: Los servicios integrados y automatizados garantizan la continuidad del negocio, el alcance mundial y la innovación.

El anuncio de hoy constituye otro avance en la alianza estratégica entre NTT DATA y Palo Alto Networks, porque posiciona a ambas compañías como líderes en el suministro de entornos seguros y conectados para empresas globales. Con operaciones en 50 países, NTT DATA ofrece experiencia local junto con soluciones globales de ciberseguridad, respaldadas por más de 7.500 profesionales de ciberseguridad con más de 260 certificaciones técnicas. Con más de 15.000 compromisos de seguridad, NTT DATA mitiga 2.000 millones de amenazas de seguridad por año.

Más información sobre NTT DATA y Palo Alto Networks aquí.

*Comunicado de prensa de Gartner, "Gartner Forecasts Global Information Security Spending to Grow 15% in 2025", 28 de agosto 2024 de Gartner, Inc. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se dispone de los permisos pertinentes para emplearla en el presente. Quedan reservados todos los derechos.

Acerca de NTT DATA

NTT DATA es un innovador global de confianza de más de USD 30.000 millones en servicios empresariales y tecnológicos. Prestamos servicio al 75 % de las 100 empresas de Fortune y nos comprometemos a ayudar a los clientes a innovar, optimizar y transformar para lograr el éxito a largo plazo. Como Global Top Employer, contamos con diversos expertos en más de 50 países y un sólido ecosistema de socios formado por empresas consolidadas y de nueva creación. Nuestros servicios incluyen consultoría empresarial y tecnológica, datos e inteligencia artificial, soluciones sectoriales, así como el desarrollo, la implantación y la gestión de aplicaciones, infraestructura y conectividad. También somos uno de los principales proveedores de infraestructura digital y de IA del mundo. NTT DATA forma parte del Grupo NTT, que invierte más de USD 3600 millones cada año en I+D para ayudar a las organizaciones y a la sociedad a avanzar con confianza y de forma sostenible hacia el futuro digital. Visítenos en nttdata.com

