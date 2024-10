Comunicado de prensa de Business Wire: Brightcove

Brightcove(NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de streaming más fiable del mundo, anunció hoy que en el primer trimestre de 2025 ampliará su recientemente lanzada Brightcove AI Suite con un nuevo piloto AI-Text-to-Video y que pronto añadirá funciones adicionales a su solución AI-MetadataOptimizer con la creación automatizada de miniaturas y la organización de capítulos de video mediante IA. Brightcove AI Suite es un conjunto de soluciones polifacéticas que marcan el futuro del vídeo y la captación, ayudando a las organizaciones a llegar a su público y captarlo, y a impulsar el crecimiento de los ingresos y la eficiencia.

Para la presentación de su AI Suite en septiembre, Brightcove adoptó un enfoque colaborativo para probar sus soluciones basadas en IA a través de un programa piloto que sitúa al cliente en el centro de sus estrategias de producto. La empresa trabaja codo con codo con sus clientes para desarrollar soluciones inteligentes que les ayuden a alcanzar sus objetivos empresariales exclusivos e impulsen la eficiencia y el compromiso. Este enfoque centrado en el cliente para el lanzamiento de AI Suite generó un increíble interés por parte de cientos de clientes, maximizando el límite de capacidad del piloto de IA.

"Desde el lanzamiento del programa piloto Brightcove AI Suite hace seis semanas, hemos recibido comentarios increíbles de nuestros clientes sobre cómo nuestras soluciones les están ayudando a ahorrar tiempo y dinero y a aumentar el compromiso con sus audiencias", compartió Kathy Klingler, directora de marketing de Brightcove. "Lo más valioso del programa piloto es que prueba nuestros productos y soluciones con nuestros clientes antes de su lanzamiento comercial. Ellos se comprometen y comunican lo que funciona, lo que necesita ajustes y lo que les gustaría que nuestra plataforma hiciera en el futuro, y eso informa nuestra hoja de ruta".

Brightcove está trabajando estrechamente con cada uno de los clientes del proyecto piloto para recabar sus opiniones, analizar sus necesidades empresariales y evaluar cómo adaptar la Brightcove AI Suite para ayudar a nuestros clientes a maximizar el uso general de los contenidos, impulsar la participación, aumentar los ingresos y resolver los retos relacionados con la relación coste-calidad. El lanzamiento ha tenido un gran éxito, acelerando capacidades específicas para su disponibilidad general durante el próximo trimestre. Los clientes que están probando actualmente la AI Suite, como Management Leadership for Tomorrow (MLT), Fidelity Investments, y Kaplan han compartido comentarios positivos y sugerencias sobre cómo prevén que las soluciones podrían afectar a sus negocios y flujos de trabajo.

"En general, estamos entusiasmados con lo que esto puede hacer por nuestra organización. El mayor valor añadido es la integración de estas funciones de IA en la plataforma de Brightcove para ahorrarnos el tiempo de tener que ir a varios sitios", afirma Jason Riley, responsable de TI corporativa de Gaia.

El actual programa piloto AI Suite está ampliando su conjunto de características con funciones mejoradas para el AI Metadata Optimizer, incluida la generación automática de miniaturas y la creación de capítulos. El programa también se ampliará con la introducción de una nueva solución que los participantes podrán probar el próximo trimestre: AI Text-to-Video. Esta nueva solución transformará los mensajes de texto en contenido de vídeo que los clientes podrán editar en la plataforma.

El programa piloto AI Text-to-Video se incorporará a la Suite AI de Brightcove en el primer trimestre de 2025, y los clientes interesados en un acceso anticipado pueden inscribirse ya a través del sitio web. El programa piloto incluye AI Content Multiplier, AI Universal Translator, AI Metadata Optimizer, AI Engagement Maximizer, y AI Cost-to-Quality Optimizer de Brightcove.

Construido dentro de la plataforma de video Brightcove, el Brightcove AI Suite está diseñado para ayudar a las organizaciones en cuatro áreas clave (creación de contenidos, gestión de contenidos, optimización, compromiso y monetización de contenidos, y calidad y eficiencia). Utiliza modelos de líderes del sector como Anthropic, AWS, y Google para ofrecer excelencia y velocidad de innovación. Además, Brightcove ha integrado soluciones de IA de socios como CaptionHub y Frammer. La AI Suite también se ha creado en línea con el Brightcove AI Pledge, el compromiso de la empresa de gestionar de forma segura los datos de los clientes con transparencia y responsabilidad.

Brightcove presentará personalmente su AI Suite a sus clientes actuales y potenciales a través de su evento itinerante BrightcoveLiveenLosÁngeles, el 14 de noviembre en NeueHouse Hollywood. Tras el éxito cosechado en Ámsterdam y Nueva York, la serie de eventos reúne a los principales líderes de diversos sectores para explorar el impacto de la IA en los medios de comunicación y las empresas. Para obtener más información sobre Brightcove Live en Los Ángeles, haga clic aquí.

