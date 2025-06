Mejores Plataformas de Trading de Forex en Perú para 2025

Decenas de brókers de Forex online compiten por servicios de traders en Perú incluyendo algunas de las mejores plataformas de trading de forex incluyendo Eightcap, Pepperstone y FP Markets. Con tantas opciones, ¿cómo elegir la plataforma más adecuada a su estilo de trading y de presupuesto?

He testado algunos de los más populares brókers de forex disponibles para traders peruanos, analizando todo desde spreads y velocidades de ejecución hasta aplicaciones móviles y soporte al cliente. Tras comparar costos, recursos y condiciones reales de trading, he reducido la lista a las ocho plataformas de trading de forex que considero ser de más destaque.

Las 8 Mejores Plataformas de Trading de Forex para Traders Peruanos – Edición 2025

Eightcap – Mejor Plataforma de Trading de Forex para Perú Pepperstone – Buen Bróker con Spreads Bajos y Constantes FP Markets – Excelentes Plataformas para Móviles en Forex BlackBull Markets – Mejores Condiciones de Trading de Forex IC Markets – Gran Gama de Plataformas de Trading de Forex eToro – Excelente Plataforma para Copy Trading OANDA – Óptima Plataforma de Trading de Forex para Novatos Interactive Brokers – Bueno para Traders Avanzados

Todas las plataformas en esta lista aceptan traders Peruanos y operan bajo la supervisión regulatoria adecuada. Una vez que Perú no tiene su propio regulador de forex para trading de CFDs, los brókers de excelencia obtienen regulación de autoridades financieras internacionales. Por consiguiente, sus clientes se sienten seguros con sus fondos y operan con confianza.

Por eso, verás que los brókers están regulados por entidades como la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) y la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (FSC). Muchos tienen licencias de organismos importantes, como la FCA del Reino Unido o la ASIC de Australia, aunque Perú queda fuera de su jurisdicción. Aun así, estas licencias refuerzan la credibilidad del bróker.

1.Eightcap – Mejor Plataforma de Trading de Forex para Perú

He elegido Eightcap como mi mejor plataforma de trading de forex para Perú considerando su excelente rango de instrumentos. Tienes acceso a 56 pares de divisas y 95 criptomonedas – la más amplia selección cripto del sector. Añade las plataformas MT4, MT5 y TradingView, además de herramientas especializadas como Capitalise.ai y FlashTrader, y tienes el paquete más completo de esta lista.

Ventajas de Eightcap

Amplia gama de criptomonedas y divisas.

Potentes herramientas de trading.

Proceso sencillo de apertura de cuenta.

Spreads competitivos.

Excelentes Rangos de Criptomonedas y Divisas

Eightcap ofrece el rango de criptomonedas más impresionante que he encontrado para traders peruanos. Ningún otro bróker que probé y evalué pudo aproximarse a los 95 CFDs de criptomonedas que Eightcap ofrece. Esto significa que tiene la oportunidad de exponerse a una vasta gama de activos de alta volatilidad.

Necesito mencionar que este rango no está disponible en todos casos. Eightcap ofrece tres plataformas de trading de forex: MetaTrader 4, MetaTrader 5, y TradingView. MetaTrader 4, por ejemplo, solamente ofrece 79 criptomonedas. Para lograr operar con toda la selección de activos, necesitará elegir una de las otras plataformas.

Obvio que, el “solamente” es relativo – 79 todavía es una amplia gama de criptomonedas que la mayoría de los brókers no puede ofrecer.

Esto se respalda con una sólida colección de pares de divisas para elegir. Tiene 56 en total, que es una excelente cantidad de pares para desarrollar diversas estrategias de forex. Los spreads en estos pares empiezan a partir de 0,0 pips en la Cuenta Raw, con una comisión de US$ 7,00 por operación. En la Cuenta Estándar, los spreads empiezan a partir de 1 pip, libre de comisiones.

Estos son spreads muy competitivos entre ambos tipos de cuenta, lo que convierte a Eightcap uno de los brókers de menor costo del mercado.

Herramientas Potentes para Traders de Forex

Otra área donde Eightcap impresiona es en sus herramientas de trading. El bróker proporciona tres excelentes plataformas – MetaTrader 4, MetaTrader 5 y TradingView, cada una con un amplio arsenal de herramientas para análisis técnicos y ejecución de órdenes. MT4 es la plataforma más popular del mercado, MT5 es para el trading de CFDs y TradingView para trading con gráficos.

Sin embargo, me gusta que Eightcap también cuenta con herramientas especializadas para ayudarte a sacar el máximo provecho de tus operaciones.

Capitalise.ai te permite crear bots de trading automatizado Expert Advisors (EAs) para las plataformas de MetaTrader sin codificación. Solamente entras con las instrucciones en la herramienta, y ella crea la automatización por sí sola. He visto muchos traders que borraron sus personalizaciones de EA por no saber codificar, por lo tanto, se trata de un excelente recurso ofrecido por Eightcap.

FlashTrader es diseñada junto a BKForex para uso con la plataforma de trading de forex MetaTrader 5. La herramienta utiliza la segmentación dinámica automatizada para optimizar el potencial de ganancia sin aumentar el riesgo. Mientras tanto, el Calendario Económico de IA recopila y procesa miles de eventos económicos, ayudándote a identificar las mejores oportunidades de trading.

Mi Veredicto sobre Eightcap

Para mí, los recursos los cuáles son clave y se destacan en Eightcap son el amplio rango de instrumentos cripto y excelentes herramientas de trading. Los spreads Raw son tan bajos como 0,0 pips, y los spreads Estándar comienzan a partir de 1 pip en el par EUR/USD, también empujan al bróker a la primera posición de mi lista.

2.Pepperstone – Buen Bróker con Spreads Bajos y Constantes

Pepperstone hace un gran trabajo al mantener los bajos costos con spread zero pip frecuentemente disponibles con su Cuenta Razor. El bróker también es compatible con todas las mejores plataformas de trading de forex, como MetaTrader 4 y 5, cTrader, TradingView, y aún posee herramientas especializadas en Copy Trading.

Ventajas de Pepperstone

Spreads muy bajos y constantes.

Bien regulado, con buena reputación.

Las 5 mejores plataformas de trading.

Herramientas de Copy Trading.

Ejecución rápida (77 ms para órdenes de mercado).

Spreads Consistentemente Bajos a lo Largo de la Jornada Bursátil

He descubierto que Pepperstone ofrece spreads bajos consistentemente y esto es una increíble ventaja para traders. Encontrarás que aunque todos los spreads de otros brókers fluctúan a lo largo de la jornada bursátil, Pepperstone mantiene los spreads mínimos con más frecuencia que sus competidores.

Aquí está qué quiero decir con esto. En la Cuenta Razor (Raw), los spreads empiezan a partir de 0,0 pips en los principales pares como EUR/USD, con otros pares solamente fracciones de un pip arriba de cero. En promedio, este es el tipo de spread del que estamos hablando:

Par de Forex Spread Promedio de la Cuenta Razor en Pepperstone Spread Raw Promedio del Sector AUD/USD 0,19 0,42 EUR/USD 0,19 0,27 GBP/USD 0,41 0,54 USD/CAD 0,61 0,62 USD/CHF 0,39 0,71 USD/JPY 0,36 0,48

*Pruebas realizadas por Ross Collins de CompareForexBrokers

Entre cada uno de los pares, la Cuenta Razor de Pepperstone supera el promedio del sector, algunas veces por una pequeña margen. No obstante, lo que hace que Pepperstone sea especialmente atractiva a los traders es lo consistente que mantienen estos bajos spreads.

Durante mis pruebas, realicé un seguimiento de la frecuencia con la que cada par mantuvo estos spreads mínimos a lo largo de la jornada bursátil. Los resultados de la tabla siguiente muestran la superioridad de Pepperstone en cuanto a consistencia:

Bróker AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Pepperstone 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% FP Markets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.96% 100.00% EightCap 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.96% 100.00% Admiral Markets 100.00% 99.57% 79.13% 95.22% 100.00% 100.00% Blackbull Markets 100.00% 100.00% 95.65% 95.65% 65.22% 65.22% IC Markets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.96% 100.00% Axi 100.00% 100.00% 65.22% 91.30% 60.87% 78.26% CMC Markets 100.00% 95.65% 65.22% 86.96% 65.22% 78.26%

Como puedes ver, Pepperstone se mantuvo con spreads mínimos el 100% del tiempo en los 6 principales pares que he probado.

Esto es más consistente que cualquier otro bróker que he hecho pruebas para este análisis. FP Markets y Eightcap vienen muy próximos por consistencia, pero el spread en USD/CHF les ha hecho perder puntos. Pepperstone se mantuvo consistente también en este par.

Personalmente, prefiero operar en spreads Raw menores, sin embargo, la cuenta Estándar todavía puede ofrecer algunos precios razonables. He encontrado que a algunos traders les gusta esta cuenta considerando que mantiene los precios sencillos y evita la comisión de $3,50.

Variedad de Plataformas y Copy Trading

Pepperstone es compatible con todas las principales plataformas de trading, incluyendo MetaTrader 4 y 5, cTrader, TradingView, así como su plataforma propietaria.

También logras acceso a copy trading a través de cCopy de cTrader, MetaTrader Signals y el sistema de copy trading propietario de Pepperstone. Estas elecciones les proporcionan múltiples maneras para operar, ya sea que prefieras el análisis manual o seguir a traders exitosos.

Excelente Reputación y Regulación

Pepperstone es uno de los brókers de forex más fiables del mundo. Su puntuación en Trustpilot es de 4,4 / 5 por medio de más de 3.000 evaluaciones de usuarios, lo demuestra. Obviamente, estos excelentes spreads contribuyen fuertemente en esta reputación, pero existe aún más que esto.

Creo que el fuerte respaldo en la regulación es clave en este caso. Para traders en Perú, Pepperstone es regulada a través de la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB). Si bien este es el único regulador relevante para usted como trader Peruano, el hecho de que Pepperstone ha logrado diversas otras licencias alrededor del mundo también proporciona una gran tranquilidad y confiabilidad.

Pepperstone está licenciada en Reino Unido, Australia, Alemania, Chipre y Dubai, así como en Bahamas. Esto muestra que el bróker está en conformidad con diversos patrones de entidades reguladoras globales.

Pienso que la compatibilidad para MetaTrader 4 y 5, cTrader y TradingView, así como su plataforma propietaria también añaden para una alta posición en la clasificación. Además de eso, los críticos valoran la rápida velocidad de ejecución de la plataforma y su amplia gama de pares de divisas.

Mi Veredicto sobre Pepperstone

Me gusta que Pepperstone trata con bastante seriedad los bajos costos de trading. Los spreads Raw empiezan a partir de 0,0 pips en los principales activos operados. Durante mis pruebas, el bróker mantuvo spreads mínimos el 100% del tiempo en los principales pares. Esto evita los costes ocultos que pueden reducir los beneficios potenciales.

3.FP Markets – Excelentes Plataformas para Móviles en Forex

La aplicación móvil de FP Markets fue lo que le aseguró el tercer lugar en mi lista. Poder crear mis propias listas de favoritos personalizadas me facilitó mucho a operar mientras estaba en movimiento. Adicionalmente, la app es compatible con las versiones móviles de MetaTrader 4 y 5, cTrader y TradingView, lo cual, sin duda, contribuye a la alta puntuación que FP Markets tiene en Trustpilot.

"Siempre he creído que el acceso a plataformas de calidad marca la diferencia para los traders, especialmente en mercados tan dinámicos como el de Perú. FP Markets no solo destaca por su amplia variedad de pares de divisas, incluyendo el peso chileno, colombiano y mexicano, lo cual me parece fundamental, sino también por su compatibilidad con las principales plataformas de trading. Para mí, la combinación de todo esto, junto con una app móvil intuitiva, es lo que realmente facilita operar en cualquier momento y lugar", Justin Grossbard, Experto en Forex y Co-Fundador de brokersregulados.com

Ventajas de FP Markets

Aplicaciones móviles potentes para operar en Forex.

Buena variedad de CFDs para operar.

Rápida ejecución de órdenes de mercado.

Bajos precios y alta liquidez.

Las Mejores Aplicaciones Móviles para Forex

Compatibilidad con Todas las Principales Plataformas

FP Markets es compatible con una impresionante lista de plataformas de trading de divisas.

MetaTrader 4 (MT4) – Bots de trading automatizado customizables con Expert Advisors (EA), gráficos interactivos, 23 objetos analíticos, 30 indicadores técnicos y 9 tiempos gráficos.

MetaTrader 5 (MT5) – Una versión mejorada de MT4, con herramientas para operar múltiples activos, 38 indicadores integrados, 21 marcos temporales y 44 objetos de análisis técnico.

cTrader – Soluciones avanzadas para trading algorítmico con cBot, además de complementos e indicadores gratuitos y premium.

TradingView – Más de 400 indicadores y más de 110 herramientas inteligentes de dibujo integradas, junto con una amplia comunidad de trading social.

MT4 es la elección más popular para trading de forex, ofreciendo todo lo que necesita para operar incluyendo automatización y copy trading. Esta plataforma también tiene una gran comunidad que facilita significativamente el acceso a los recursos en línea, aunque carece de algunas funciones avanzadas muy utilizadas por traders más avanzados.

Es donde MT5 posee una ventaja, esta plataforma es compatible con una gama más amplia de CFDs (como acciones), ofrece más herramientas técnicas de gráficos, así como ofrece la función de profundidad de mercado – Deep of Market (DoM).

cTrader también incluye profundidad de mercado (DoM), ya que está diseñado específicamente para el trading ECN, lo que lo convierte en una opción ideal para scalpers. Por su parte, TradingView destaca en el análisis técnico gracias a sus completas herramientas de gráficos.

Amplio Gama de CFDs

El rango de FP Markets posee más de 70 pares de divisas forex y es realmente muy bueno. Esto le da acceso a todos los principales y más comunes pares secundarios de divisas, bien como los más exóticos. En caso de que quiera diversificar sus operaciones en monedas latinoamericanas, encontrará pares que incluyen el Peso Colombiano, Peso Chileno, Real Brasileño y el Peso Mexicano.

También verás que hay una mayor diversidad en el resto de instrumentos disponibles en la oferta de CFDs. Con 11 criptomonedas, 22 índices, 45 ETFs, 12 materias primas más metales y dos bonos, tienes muchas opciones para construir un portafolio bien diversificado. Además, hay más de 10,000 acciones disponibles, aunque estas no se pueden operar a través de la plataforma MT4.

Mi Veredicto sobre FP Markets

El rango de 70 pares de forex en FP Markets es uno de los mejores que he visto para traders en Perú. Realmente me gustó que ofrecen pares con el Peso Chileno y Peso Colombiano también, una vez que son monedas populares para traders latinoamericanos. El menú de favoritos en la aplicación móvil fue otra ventaja significante, haciendo con que operar en móviles sea un poco más fácil.

4.BlackBull Markets – Mejores Condiciones de Trading de Forex

Estoy impresionado por las velocidades de ejecución de BlackBull Markets. En mis pruebas, el bróker ejecutó órdenes límite en tan solo 72 milisegundos, y órdenes de mercado en 90 ms. Estas velocidades contribuyen en gran medida reduciendo significativamente el riesgo de deslizamiento durante condiciones de alta volatilidad en el mercado.

También me gusta el hecho de que BlackBull es compatible con las plataformas de trading de forex MT4, MT5, cTrader, TradingView, además de permitir el copy trading a través de BlackBull Copy Trading, ZuluTrade y Myfxbook. Con una puntuación de 4,8 en Trustpilot y comisiones de $3,00, considero que es una elección sólida para traders peruanos.

Ventajas de BlackBull Markets

Velocidades de ejecución más rápidas.

Comisiones bajas.

Spreads razonables.

Alta confianza de los consumidores.

Velocidades de Ejecución Líderes en el Sector

Las velocidades de ejecución de BlackBull son las mejores que he visto en comparación a cualquier otro bróker regulado para traders peruanos. En mis pruebas, BlackBull ejecutó órdenes límite en apenas 72 milisegundos y órdenes de mercado en solamente 90 milisegundos – solamente Pepperstone y OANDA se acercaron a estas altas velocidades.

Estos rápidos tiempos de ejecución significan que puede completar sus órdenes rápidamente al invés de ejecuciones parciales, evita frustraciones de órdenes rechazadas, y también minimiza el deslizamiento durante períodos de alta volatilidad en el mercado.

Clasificación General Bróker de Forex Velocidad de Orden Límite (ms) Velocidad de Orden de Mercado (ms) 1 Blackbull Markets 72 90 2 Fusion Markets 79 77 3 Pepperstone 77 100 4 OANDA 86 84 5 Octa 81 91

Promedio del sector 130 141

Comisiones Bajas sobre los Spreads Raw

BlackBull posee spread súper competitivos en los principales pares en su cuenta Raw. Cuando realicé pruebas en relación a estos spreads, he encontrado 0,64 pip promedio en los pares que probé. Por comparación, el promedio del sector es 0,72 pip.

Spreads de la Cuenta Raw BlackBull Markets Spread Promedio Overall 0,64 0,72 EUR/USD 0,14 0,28 USD/JPY 0,45 0,44 GBP/USD 0,43 0,54 AUD/USD 0,3 0,45 USD/CAD 0,41 0,61 EUR/GBP 0,75 0,55 EUR/JPY 0,87 0,74 AUD/JPY 1,1 0,93 USD/SGD 1,3 1,97

Cómo lo puede ver, BlackBull supera el promedio del sector en seis de diez pares que he probado. Esto no es malo, no obstante, otros brókers de esta lista se desempeñan mejor.

No obstante, la comisión para estos spreads es de apenas $3,00 por lado para cada 100 mil operados. Esto es mucho mejor que la comisión promedia del sector que es $3,44, por lo que los traders expertos pueden reducir sus costes de trading brutos con BlackBull Markets.

Selección Integral de Plataformas

BlackBull ofrece un rango impresionante de plataformas de trading para adecuar a diferentes estilos de trading. Tienes acceso a MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y TradingView para operar con forex y CFDs. En cuanto al copy trading, BlackBull ofrece compatibilidad con BlackBull Copy Trading, ZuluTrade y Myfxbook, lo que te brinda varias opciones para seguir a traders exitosos y replicar sus estrategias.

Además de forex, BlackBull también opera BlackBull Investments para trading de acciones, por lo tanto puede diversificar en acciones por medio del mismo bróker. Esto hace de BlackBull una solución integral caso desee operar tanto forex como acciones en una única cuenta.

Mi Veredicto sobre BlackBull

Las rápidas velocidades de ejecución de 72 y 90 milisegundos tornan el bróker un fuerte candidato para esta lista. Estas velocidades se ven potenciadas por la integración de BlackBull con FIX API, compatibilizando la adquisición de datos de mercado en tiempo real y una ejecución de órdenes instantánea. Ningún otro bróker analizado hasta ahora puede igualar la velocidad que ofrece BlackBull.

Los spreads son bastante competitivos entre las cuentas Raw y Estándar, pero la Cuenta Raw se destacó. Su comisión de $3,00 impresiona por lo bajo que es, además de que los spreads superaron la media del sector en 60% de los pares que hemos probado.

5.IC Markets – Gran Gama de Plataformas de Trading de Forex

Me gusta que IC Markets proporcione soporte para las cuatro principales plataformas de trading de forex: ambas versiones de MetaTrader, cTrader y TradingView. También me sonó interesante los reembolsos del programa Raw Trader, ya que valoro a los brókers que premian a los traders de alto volumen. Si opera un volumen de operación de $2.000, puede reembolsar $2,50 de comisión, lo que reduce muchos costos.

Ventajas de IC Markets

Gran selección de plataformas de trading.

Buenos incentivos para traders de grandes volúmenes.

Spreads estándar bajísimos.

Integración con potentes herramientas sociales y de copy trading.

Los Mejores Spreads Estándar

Cuando el analista Ross Collins de CompareForexBrokers ha probado spreads de IC Markets, ha encontrado que la Cuenta Estándar ofrece costos más bajos para este tipo de cuenta.

En la siguiente tabla, puede ver los resultados de las pruebas Ross, comparado a otros brókers en esta lista.

Bróker Spread Promedio Coste promedio del Spread (USD) IC Markets 1,03 $9,63 Pepperstone 1,46 $13,52 FP Markets 1,47 $13,60 EightCap 1,51 $13,97 OANDA 1,54 $14,23 Blackbull Markets 1,82 $16,95

En caso de preferir operar en una Cuenta Estándar libre de comisión, IC Markets está entre las opciones más eficientes de costos. El costo de spread Estándar promedio estuvo abajo de los $10 dólares, casi $4 menos que su rival más próximo. Mientras que los spreads más asequibles suelen ser encontrados en cuentas Raw, esta es una elección impresionante de bajo costo.

Buenas Ventajas para los Traders con un Volumen Elevado

Cuando está operando en alto volumen, el bróker está generando mucho dinero de usted, incluso si está consistentemente exitoso en sus operaciones. Por lo tanto, hace sentido que brókers como IC Markets ofrezcan ventajas en Raw Trader Plus, que ofrecen recompensas a los traders que alcanzan ciertos umbrales.

Como parte de Raw Trader Plus, obtendrá un par de descuentos a depender del número de operaciones que cierre:

Descuentos Raw Trader Plus Descuento por Comisión (por lote) Requisito de Volumen de Operaciones (lotes cerrados) Comisión Efectiva para Miembros de Raw Trader Plus Nivel 1 $1,50 100 $2,00 Nivel 2 $2,25 >1.000 $1,75 Nivel 3 $2,50 2.000 $1,00

A partir de la tabla, puede ver que estos descuentos son grandes. Todavía obtiene los mismos spreads Raw, no obstante reduce la comisión a solo $1,00. Es un gran negocio cuando usted considera que el descuento en la comisión es aplicado en todas tus operaciones – y estás haciendo muchas operaciones.

También logras acceso a un VPS gratuito cuando usted ingresa en el programa Raw Trader Plus. Me gusta eso, considerando que puede negociar básicamente 24/5, incluso cuando su dispositivo está apagado.

Mi Veredicto sobre IC Markets

El excelente software de sus plataformas de trading hace que IC Markets sea, en mi opinión, una opción muy recomendable, pero estuve contento de ver el bróker ofreciendo otras cosas también. La combinación de tecnología y variedad de instrumentos refuerza aún más su atractivo.

Los descuentos y servicios de VPS para traders de alto volumen son increíbles, y me gusta cuando el bróker premia a los clientes. Spreads competitivos, especialmente en la cuenta Estándar, tornan IC Markets rentable.

6.eToro – Excelente Plataforma para Copy Trading

eToro es una plataforma de trading de CFDs y forex con enfoque en social y copy trading. Con más de 50 millones de traders en la red, hay una gran cantidad de conocimientos que te ayudarán a desarrollar tus habilidades como trader. Dos recursos de destaque son el CopyTrader™, que permiten que compares y filtres traders potenciales para seguir y Smart Porfolios para estratégias de trading diversificadas.

Funciones de copy trading líderes en el mercado.

Carteras inteligentes para inversiones temáticas.

Plataforma de negociación intuitiva y patentada.

Sólidos conocimientos sobre el trading impulsados por la comunidad.

CopyTrader™ y Smart Portfolios

CopyTrader™, la herramienta insignia de eToro, te permite replicar automáticamente en tiempo real las operaciones de inversores exitosos. Para facilitarte esta tarea, eToro ofrece un sistema de filtros que te permite analizar a los traders disponibles según su rendimiento histórico, nivel de riesgo y estrategias utilizadas. Con una red que supera los 50 millones de usuarios, esta herramienta resulta realmente útil.

La plataforma también incluye portafolios inteligentes – Smart Portfolios, que son estratégias de inversión que agrupan a los traders de mejor desempeño o acciones con mejor rendimiento en función de temas o tendencias específicos. Por ejemplo, quizás haya invertido en un portafolio inteligente enfocado en traders de criptomonedas o una cesta de acciones basada en temas relacionados con las criptomonedas.

Muchos de estos portafolios son gestionadas por el comité de inversiones de eToro y automáticamente se reequilibran automáticamente en función de los indicadores de rendimiento. Otras son gestionadas por traders o gestores de fondos de éxito.

Mi Veredicto sobre eToro

eToro se destaca por su experiencia inigualable de social trading. Sea que quiera seguir traders exitosos a través de CopyTrader™ o invertir en estratégias probadas por medio de Smart Portfolios, la plataforma está diseñada para hacer estos procesos lo más intuitivos posible.

Aunque los gráficos avanzados o spreads súper bajos quizá se ven para traders más técnicos, eToro no tiene rival para los usuarios que valoran el trading impulsado por la comunidad y las herramientas de diversificación de carteras.

7.OANDA – Óptima Plataforma de Trading de Forex para Novatos

OANDA ofrece 3 tipos de plataformas de trading para novatos – MT5, TradingView y la app OANDA (también llamada de fxTrade).

Mientras que todas poseen características positivas para traders iniciantes, la app de OANDA facilita el registro y la integración con el bróker. Una vez registrado, usted puede elegir entre la cuenta estándar con spreads a partir de 0,6 pips y la cuenta Premium Plus con precios Core Pricing (desde tan solo 0,1 pips).

Ventajas de OANDA

Fácil de usar para principiantes.

Excelente gestión de riesgos.

Grandes descuentos para traders experimentados.

Buenas herramientas para MT4.

Sólida Gestión de Riesgos y Fácil Accesibilidad

La plataforma fxTrade de OANDA torna eficiente y directo el proceso de registro de nuevos clientes. He percibido que el proceso de registro es sencillo, con rápida verificación de cuenta y financiación sin complicaciones. Una característica que me gusta especialmente es lo fácil que es cambiar entre la cuenta Estándar y CorePlus (para traders Premium Plus).

La aplicación móvil fxTrade ofrece diversas ventajas sobre plataformas tradicionales como MT5. Al invés de operar con lotes estándar, OANDA le permite operar en unidades menores y más precisas.

Mientras que MT5 utiliza tamaños de lote (donde 1 lote estándar = 100 000 unidades, 0,1 = 10 000 unidades), la plataforma de OANDA le permite operar con cantidades exactas de unidades. Esto le permite que opere en cantidades exactas de unidad. Esto proporciona mucho más control en el tamaño de posición y gestión de riesgo para los novatos.

Otro aspecto clave es la diferencia de cómo los datos son mostrados. La aplicación móvil de OANDA muestra velas de precio medio (calculadas como el promedio entre el precio de compra y de venta), lo que ofrece una visión más clara del movimiento del mercado. Además, puedes añadir indicadores de precios de compra (bid) y venta (ask) directamente a tus gráficos.

En contraste, MT5 típicamente muestra apenas precios en velas de gráficos, que pueden ser menos intuitivas para traders novatos que aún intentan entender las dinámicas de mercado.

Costos Bajos para Traders Premium

Mientras que OANDA es un buen bróker para principiantes, quiénes obtienen los mejores spreads son los traders más experimentados. Traders con US$ 50 millones de volumen de trading mensuales pueden calificarse para cuenta Premium Plus Trader. Esta cuenta le da acceso a precios Core Pricing – con condiciones más competitivas.

Si puede adecuarse a estas exigencias, Core Pricing puede ahorrarle bastante dinero. La estructura de precios basada únicamente en spreads de OANDA es bastante competitiva — tan bajos como 1 pip en algunos pares más operados del mercado de divisas. Sin embargo, con el modelo Core Pricing, estos spreads pueden reducirse hasta 0,1 pip en pares como EUR/USD y USD/CHF.

No hay comisión para pagar en el modelo Core Pricing. Sin embargo, con el gran volumen de trading es necesario que mantengas el acceso a la cuenta Premium Plus Trader, yo diría que estas reducciones de pips deben traducirse a grandes ahorros. También te calificas para descuentos basados en el volumen, reduciendo aún más el costo.

Mi Veredicto sobre OANDA

Definitivamente, OANDA es una buena plataforma para traders de alto volumen y experimentados. Sin embargo, creo que muchos traders no van a cualificarse para el Core Pricing, además de descuentos basados en volumen.

Esto se explica considerando que elegí OANDA como mi bróker favorito para novatos, teniendo en vista que las herramientas de gestión de riesgo GSLO, además de no requerir depósitos mínimos son los más benéficos para la mayoría de los traders.

8.Interactive Brokers – Bueno para Traders Avanzados

Interactive Brokers (IB) sorprende un poco a los traders al ofrecer sus propias plataformas. Por consiguiente, no hay MetaTrader o TradingView. Al invés de eso, tienes la oportunidad de utilizar algunas plataformas propietarias interesantes de IB, que, en mi opinión, son más adecuadas a traders experimentados.

Ventajas de Interactive Brokers

Plataformas propias útiles.

Una larga trayectoria.

Instrumentos de trading interesantes, como los spreads entre materias primas.

Futuros, bonos y CFD en la misma plataforma.

Recursos Avanzados de Negociación a través de Plataformas Propietarias

Interactive Brokers se enfoca en su plataforma emblemática Trader Workstation (TWS). Esta plataforma ha sido diseñada específicamente con el intuito facilitar las operaciones de los traders experimentados que necesitan de recursos de grado institucional.

Diferentemente de plataformas minoristas estándar, TWS proporciona acceso directo al mercado y es compatible con instrumentos complejos como spreads intercommodities y combinaciones de opción que no están disponibles en las plataformas convencionales.

TWS es una elección para el trading algorítmico una vez que tiene APIs que soportan múltiples lenguajes de programación como Python, Java, y C++. Estos lenguajes le permiten personalizar estrategias, acceder a alimentación de datos institucionales en tiempo real, además de órdenes de múltiples etapas.

Adicionalmente, la plataforma cuenta con tipos de órdenes exclusivos, como órdenes bracket y órdenes OCO (una cancela la otra), además de algoritmos adaptativos que se ajustan automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Un recurso que creo particularmente poderoso es la integración multiactivos. Puedes simultáneamente analizar correlaciones de forex con índices de acciones, operar futuros de divisas de forex junto al mercado spot y acceder a los mercados globales de bonos, todo desde una única interfaz.

Las herramientas de gestión de riesgo proporcionan análisis de portafolio en tiempo real y cálculos precisos de márgenes en todo tu portafolio con diversos activos.

Mi Veredicto sobre Interactive Brokers

En general, creo que Interactive Brokers es una buena elección para elegir en mi lista. Las plataformas son excelentes para traders avanzados que buscan un poco más de funcionalidades. Además, son estos mismos traders los que se verán más atraídos por los descuentos en las comisiones basados en el volumen.

Tal vez si IB añadiera algunos pares de forex más, adicionalmente fuera compatible con otras plataformas, por supuesto les posicionaría más arriba en la lista.

¿Cuál es la mejor plataforma para el trading de Forex?

La mayoría de los traders utilizan MetaTrader 4, MetaTrader 5 y TradingView, considerando que son las plataformas más accesibles y comúnmente usadas globalmente.

De estas, me gusta MetaTrader 5 una vez que posee más funcionalidades avanzadas en comparación con MT4, aparte de ser más versátil que TradingView. MT5 ofrece recursos excelentes de gráficos con 21 tiempos gráficos versus 9 de MT4, más 38 indicadores técnicos incluidos comparados con 30 de MT4.

La plataforma también soporta más clases de activos además de forex, incluyendo acciones, futuros, índices, siendo ideal para traders que quieren diversificar sus portafolios a través de una única plataforma.

TradingView también ofrece una amplia gama de herramientas analíticas con más de 400 indicadores y más de 110 herramientas de dibujo inteligente, aparte de una comunidad social sólida que comparte ideas y estrategias relevantes para los traders de todos los mercados.

¿Cómo puedo invertir en Forex en Perú?

Para empezar a operar forex en Perú, simplemente necesita elegir un bróker de forex que acepte clientes peruanos. Todos los brókers en mi lista supracitada aceptan traders de Perú y son conformemente regulados por autoridades financieras internacionales de renombre.

El proceso es fácil y directo: abrir una cuenta con su bróker elegido, completar las exigencias de verificación, depositar fondos en su cuenta, y ya puede operar cualquier pares de moneda. La mayoría de los brókers ofrecen ambas cuentas, tanto la cuenta demo para practicar como las cuentas en vivo para operar en efecto.

Considerando que Perú no posee un regulador de forex específico, busque por brókers licenciados por entidades reguladores internacionales con buena reputación como la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), la ASIC de Australia o la FCA del Reino Unido para garantizar que sus fondos estén protegidos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor aplicación de Forex?

Valoro mucho las apps de FP Markets y eToro, aunque por motivos distintos. FP Markets ofrece algunas de las mejores herramientas de trading móvil disponibles, además de integrarse perfectamente con su versión de escritorio adaptada a dispositivos móviles. Por otro lado, eToro destaca como la mejor opción en lo que respecta al trading social y por copia, una modalidad que cada vez gana más popularidad.

¿Cuál es la plataforma de trading más confiable?

La plataforma más fiable para trading de forex es MetaTrader 4. Mientras que otras plataformas son altamente fiables, esta plataforma es compatible con el mayor número de brókers. Por lo tanto es un software fiable y estable, aparte de ser una de las plataformas más utilizadas globalmente en el sector.

¿Cuáles son los brókers autorizados en Perú?

Perú no posee su regulador de forex online. No obstante, muchos brókers regulados en el extranjero pueden aceptar traders de Perú. Estos incluyen Eightcap, Pepperstone y FP Markets. En efecto, todos los brókers en mi lista están regulados para traders peruanos.

"La información contenida en este artículo tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Las inversiones en instrumentos financieros como divisas, criptomonedas, acciones o derivados conlleva riesgos significativos y podrían no ser adecuadas para todos los perfiles de inversores. Este artículo tiene fines informativos. Invertir en mercados financieros conlleva riesgos. Consulte a un asesor financiero autorizado antes de tomar decisiones."