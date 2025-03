Empadronamiento digital: entérate cuántas viviendas serán empadronadas por Cofopri este mes de marzo en el Perú

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inicia en marzo el empadronamiento digital de 8.867 lotes urbanos en 23 regiones del país, facilitando la titulación de propiedades para miles de familias.

Esta iniciativa, enmarcada en la campaña “Lote empadronado por el título anhelado”, busca modernizar la recolección de información y asegurar una mayor precisión en la formalización de predios. Con el empadronamiento digital, los ciudadanos podrán registrar sus datos de manera eficiente, optimizando tiempos y reduciendo el uso de documentos físicos.

El equipo técnico del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) brindará asistencia personalizada durante las visitas, garantizando un proceso ordenado y transparente. La campaña abarca viviendas en asentamientos humanos y centros poblados donde ya se ha concluido el saneamiento físico-legal.

Detalles del empadronamiento digital

El empadronamiento digital se llevará a cabo en 23 regiones, incluyendo Amazonas, Arequipa, Lima y Puno, entre otras. Este proceso no solo beneficiará a las familias que ya han sido notificadas, sino también a aquellas que no fueron ubicadas en visitas anteriores o que no contaban con la documentación necesaria.

Regiones beneficiadas

Las regiones que se beneficiarán de esta campaña son:

Amazonas: 198 lotes

Arequipa: 960 lotes

Cusco: 196 lotes

Ica: 199 lotes

Lima: 1149 lotes

Moquegua: 91 lotes

Puno: 450 lotes

Áncash: 747 lotes

Ayacucho: 818 lotes

Huancavelica: 378 lotes

Junín: 242 lotes

Loreto: 71 lotes

Pasco: 153 lotes

San Martín: 255 lotes

Apurímac: 545 lotes

Cajamarca: 232 lotes

Huánuco: 229 lotes

Lambayeque: 991 lotes

Madre de Dios: 98 lotes

Piura: 404 lotes

Tacna: 96 lotes

Tumbes: 147 lotes

Ucayali: 218 lotes

¿Cómo participar en el proceso?

Los ciudadanos interesados en obtener más información sobre el empadronamiento digital pueden visitar la página web oficial del Cofopri https://www.gob.pe/institucion/cofopri/campa%C3%B1as/96473-marzo-2025-campana-lote-empadronado-por-el-titulo-anhelado o comunicarse a la línea de atención al ciudadano 0800-28-028. Es fundamental que la población de las regiones beneficiarias participe activamente en este proceso, que representa una oportunidad para formalizar sus propiedades.

El MVCS reafirma su compromiso con la formalización de la propiedad en el país, destacando la importancia de este empadronamiento digital como un paso hacia la titulación de más familias peruanas.