Xbox Series S es capaz de correr juegos de PS2 mediante emulación

La nueva generación de consolas ya ha iniciado, y una de las que está en la órbita de la comunidad gaming, por increíble que parezca, es la pequeña Xbox Series S, una máquina de videojuegos que sobresale frente a las demás por correr juegos de PS2 mediante emulación.

El canal de YouTube Modern Vintage Gamer (MVG) subió, hace algunos días, un video donde demuestra que es posible instalar uno de los programas de acción más populares de la actualidad, Retroarch, en la nueva consola de Microsoft para que esta pueda correr juegos de sistemas como Gamecube, PSP, PlayStation 1 y, por supuesto, PlayStation 2.

En un nuevo video, MVG pone a prueba la potencia de Xbox Series S, al correr los juegos más populares de PlayStation 2 al instalar el emulador pcx2 para usarlo a través de Retroarch, que fue descargado gracias al ‘modo desarrollador’ que tiene la consola y el resultado es realmente increíble.

Todo esto es posible gracias al ‘dev mode’ con el que cuenta la pequeña consola de Microsoft, una función que se puede adquirir por el precio de 20 dólares y permite al usuario ingresar a un entorno abierto de la Xbox Series S, en el que se puede instalar cualquier aplicación, incluyendo emuladores.

De esta manera es que el youtuber ha logrado jugar títulos como God of War, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Silent Hill 2, Gran Turismo 4, entre otros títulos. Algunos de ellos pueden correr a 60 FPS. Aquí te dejamos el video para que veas la capacidad de la consola al utilizar el emulador.