Sony escatima en occidente y le da 5 minutos más al State of Play en Japón

El segundo episodio del State of Play, la presentación con frecuencia incidental que ha diseñado Sony para anunciar las últimas novedades de su marca PlayStation, ya ha sido anunciado en su propio blog oficial. Pero parece que habrá diferencias entre la transmisión para occidente y la japonesa.

La fecha y hora ya están confirmadas, el segundo State of Play de Sony se llevará a cabo el jueves 9 de mayo a las 3 horas de la tarde en hora del pacífico estadounidense. Sin embargo, los comentarios de los usuarios, sobre todo por la no tan bien recibida primera edición, no se han dejado esperar. Entre lo más decepcionante está la ausencia de noticias sobre PS5.

Muchos sitios especializados en la marca PlayStation han comenzado ya con las primeras conjeturas sobre lo que podrá anunciarse en este segundo episodio. Al mismo estilo de lo que ocurre en sitios sobre Nintendo antes de los Directs.

Estas son algunos de los rumores más sonados sobre lo que llegará este jueves:

Un gran avance, con imágenes, del remake de MediEvil

El anuncio y revelación de un juego completamente nuevo

Más anuncios y actualizaciones

No habrá información acerca de los planes para la siguiente generación (PS5).

Tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos.

Se ha confirmado un tercer episodio para fines de este año

La versión japonesa del segundo episodio de State of Play tendrá 15 minutos de contenido, es decir, 5 minutos más que la versión para occidente.

Se ha comentado que dentro de estos 5 minutos adicionales para Japón puede usarse para anuncios de títulos que solo vayan a ser lanzados en ese país o que cuenten con popularidad solo local, además de promociones y descuentos solo para ese mercado.

La primera edición State of Play fue criticado por muchos usuarios por su enfoque en juegos de realidad virtual. Otros afirman que la, poca o mucha, expectativa para este segundo episodio se resume en la calidad de anuncios que pueda hacer Sony para cambiar esa primera impresión.