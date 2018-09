Nintendo cumple 129 años y para celebrar te mostramos el top10 de juegos para NES

Todos los 23 de septiembre Nintendo celebra un año más en la vida de millones de gamers que jugaron a través de sus consolas como Color TV-Game, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo 64, Nintendo Game Cube, Wii, Wii U, Game Boy, Nintendo DS, Nintendo 3DS y Nintendo Switch por mencionar algunas.

Fusajiro Yamauchi, hace 129 años decidió fundar una empresa de venta de barajas Hanafuda, para después empezar en le rubro de juguetes y videojuegos. A esta empresa la llamo Nintendo Koppai, pero en 1933 cambió el nombre a Yamauchi Nintendo Co. Ltd. luego en 1951 Nintendo Playing Cards Co. Ltd y sería en 1964 donde la empresa japonesa pasaría a llamarse como la conocemos hoy en día, Nintendo.

Para celebrar los 129 años de Nintendo te mostraremos el top10 de los mejores juegos de la empresa japonesa

10.- Contra

En los 80's estaban de moda las películas de acción de Sylverster Stallone y Arnold Schwarzenegger. Konami desarrolló un juego con el nombre de Contra. Este juego es uno de los títulos que todo gamer de la época e incluso en la actualidad quiere tener debido a su nivel de dificultad, ya que el usuario solo tendría tres vidas para pasar los distintos niveles. A su vez conforme avanzaba y eliminaba a sus enemigos, podía tener potenciadores de armas para tener ventaja sobre sus adversarios.

9.- Kirby's Adventure

La famosa criatura rosa capaz de absorber a sus enemigos y volar fue un boom en el NES, donde los usuarios disfrutaban mucho de completar los distintos mapas, minijuegos, o recolectar tesoros. Además, este título fue el primer y único cartucho en utilizar 6 megabites de memoria.

8.- Metroid

La galáctica aventura donde la manejar un robot que en su interior tenía a una cazarrecompensas intergaláctica con la misión de recuperar los organismos conocidos como "Metroid" de los terribles Piratas Espaciales, hace que este título se convierta en uno de los mejores de la consola NES. La acción, exploración y la diversidad de niveles del planeta Zebes son los ingredientes necesarios para los que alguna vez jugaron Metroid.

7.- Circus

Es un juego de plataformas en donde el usuario jugará el rol de la estrella circense Circus Charlie y deberá superar seis eventos propios de un verdadero circo. La dificultad del juego lo hacía realmente atractivo, además que el único final del juego era cuando Charile perdía todas sus vidas.

6.- Mega Man 2

Mega Man también formó parte de la clásica NES, donde el usuario jugaba el rol de Megaman y debía superar las distintas plataformas llenas de acción y hacer uso de su transformación para poder derrotar a los distintos enemigos y jefes de cada nivel.

5.- Final Fantasy

Hace 29 años llegaría el primer título de la épica saga de Square a la NES, hablamos de Final Fantasy. Donde elfos, enanos, duendes y temibles dragones serían los personajes a quien el usuario tenía que enfrentarse en grandes combates de magia. Los temas melódicos del juego hacen que Final Fantasy se convierta en uno de los juegos emblemáticos de la NES.

4.- Castlevania III: Dracula's Curse

Europa de 1476 era el lugar al que nos llevaba este título a través de la NES para poder enfrentarnos al temible Drácula que amenazaba con conquistar el continente entero con su ejercito de monstruos. El usuario jugaba el rol de Trevor Belmont, quien acompañado de un pirata y una sacerdotisa debían impedir que el inmortal vampiro logre su cometido.





3.- The Legend of Zelda

Ya pasaron 24 años desde que The Legend of Zelda llegó a la NES, de la mano del mismo creador de Mario Bros, Shigeru Miyamoto este título envolvió a todos los usuarios con las aventuras de nuestro héroe Link en el reino de Hyrule para poder rescatar a la princesa Zelda de las manos del malvado hechicero Ganon.

2.- Super Mario Bros

Mario Bros no podía estar ausente en este top10. Super Mario Bros. fue el factor clave para que la consola llegue a ser popular a nivel mundial. Considerado como el primer videojuego de plataformas en desplazarse de manera lateral de Nintendo es un clásico que debe estar presente en toda consola de juegos. El usuario jugaba el rol del plomero italiano Mario y debía recorrer 8 mundos para poder rescatar a la hija del Rey Champiñon.

1.- Super Mario Bros. 3

En 1988 NES correría el juego más popular de toda la historia. Super Mario Bros. 3 es toda una obra de arte. la tercera entrega de la saga de Super Mario nos mostraba en una nueva aventura al plomero italiano en la que debía derrotar al terrible Bowser y sus siete hijos al final de cada mundo para rescatar nuevamente a la princesa Peach. Para esta edición Mario tendría distintos trajes que le permitian volar, bucear e incluso lanzar fuego a sus enemigos.