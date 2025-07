Este 7 de julio, la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass, ha denunciado la presencia de la Guardia Nacional y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el parque público McArthur Park, en el distrito de West Lake, alrededor de las 11 a.m.

Por medio de X, informó que había más de 20 niños jugando previo a la aparición de los policías. Además, se presentó en el lugar de los hechos para decirle a la persona a cargo que ''debía acabar AHORA''. La autoridad demócrata calificó la situación como ''indignante''.

La alcaldesa usó sus redes sociales para denunciar los hechos.

Redada de inmigración: ICE está en el parque McArthur

A las 10:45 a.m., oficiales montados a caballo cruzaban el parque, aunque no se reportó que detuvieran a nadie. Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo no estar enterado del operativo. Algunos agentes pertenecerían a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Luego, cuando los oficiales salieron del parque, algunas personas se juntaron para protestar en los alrededores. A las 11.05 a.m., la alcaldesa Bass llegó de manera sorpresiva y enfrentó a un policía de CBP. Ella tenía una conferencia de prensa en Pasadena junto con el gobernador de California, Gavin Newsom, pero no pudo asistir.

ICE le dijo a CBS News: ''CBP lideró hoy un operativo federal de control migratorio a gran escala en el centro de Los Ángeles, con el apoyo de las unidades militares que el presidente Trump desplegó en la zona a principios de este año para proteger la propiedad y a los agentes federales. ICE participó, pero el operativo fue liderado por la CBP, que ha supervisado las medidas de control migratorio en el área de L.A.''.

Se vieron tropas con caballos en el parque, donde habían menores de edad.

La Guardia Nacional sigue en Los Ángeles, California

Un día antes, Bass ya había usado sus redes para solicitar que ''Los Ángeles vuelva a la normalidad''. Esto luego de que, a comienzos de junio, Trump enviase a las tropas por las protestas anti ICE. La alcaldesa tuvo que imponer un toque de queda.

"Lo que está sucediendo en Los Ángeles no es normal. No es normal enviar a la Guardia Nacional sin una petición del gobernador. No es normal realizar redadas indiscriminadas contra nuestra población inmigrante. Saquen a la Guardia Nacional", señaló en X.

