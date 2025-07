Luis Arturo Villar, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Luisito Comunica’ se convirtió en el protagonista de un terrible incidente ocurrido en su país, México. ¿Qué sucedió? El último fin de semana se registró una protesta en la capital mexicana contra la gentrificación-proceso urbano por el que un barrio se vuelve más caro y moderno, pero al mismo tiempo empuja a sus antiguos residentes a buscar otro lugar donde vivir.

El influencer decidió sumarse por curiosidad para escuchar las demandas de los ciudadanos, pero su presencia no fue bien recibida por los protestantes, quienes culpaban al creador de contenido como parte del problema.

Luisito Comunica comentó que sus paisanos le echaban la culpa de la gentrificación

“Me empiezan a gritar: ‘Chin*a tu mad*e, Luisito. Tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación’ y yo así de soy mexicano”, comentó. Mientras algunos gritaban consignas en contra del youtuber, otros aprovechaban la ocasión para pedirle un saludo o una fotografía y él aceptó.

“Fue una situación llena de adrenalina. Iba caminando por la calle y me encuentro a un grupo de manifestantes, me acerco y resulta que era una manifestación anti gentrificación; estaban gritando ‘A la ver*a los gringos, a la ver*a las rentas’ y me metí de chismoso”, contó el influencer en sus historias de Instagram.

Luisito Comunica tuvo que ser resguardado por policías para salir de la manifestación en México. Foto: composición LR/ TikTok

Youtuber Luisito Comunica salió escoltado por policías

Los vecinos de diversas colonias como Juárez, Condesa, Roma, Obrera y Doctores, se reunieron para alzar su voz de protesta. Aunque comenzó de manera pacífica, la presencia de Luisito Comunica en el Parque México provocó que los ánimos subieran de tono.

Los manifestantes contra la gentrificación no fueron los únicos que lanzaron consignas contra el youtuber, pues a la par de aquella marcha también había algunas personas pro Palestina que le expresaron odio. Por esta razón, siguió su camino y pidió ayuda a un policía que lo escoltó para que saliera de la aglomeración. Las autoridades no han reportado detenidos hasta el momento, aunque ya se investigan los daños materiales ocasionados.