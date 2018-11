Facebook: Peruano se burla de Keiko Fujimori y crea Challenge para bañarse como ella

El nuevo challenge promete ponerse de moda. Resulta que un usuario de Facebook creó un peculiar reto que consiste en bañarse con una jarra y una tina, al igual que Keiko Fujimori, quien aseguró hace unos días que utiliza esta modalidad para ducharse desde que llegó al penal al Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

A través de un video viral de Facebook, el muchacho manifestó que no estaba de acuerdo con las declaraciones que brindó Keiko Fujimori ya que en el Perú existen muchas personas que ni siquiera tienen acceso al agua potable.

"Keiko ha dicho que es casi inhumano bañarse con un balde y una jarrita, sin saber que millones no tienen acceso ni al agua. Hoy, desde Comas haré calentar mi agua para bañarme como Keiko", sostuvo el autor del video viral de Facebook.

Este video obtuvo miles de reacciones en cuestión de horas y promete convertirse en el nuevo reto viral de Facebook ya que algunos usuarios ya están compartiendo en sus perfiles fotos de sus tinas con jarras.

Recordemos que Keiko Fujimori se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavados de activos. La lideresa de Fuerza Popular está en el penal Santa Mónica, en Chorrillos, pero, según su defensa, no goza de privilegios.

"Ella está en un ambiente aislado. El espacio no es grande, tiene lo básico. Una cama pequeña y un baño, tiene un balde y se ducha con una jarrita. Está encerrada de 6 p.m. a 6 a.m. Come lo mismo que las demás detenidas. No tiene celular ni recreación", sostuvo la defensa de Keiko Fujimori hace unos días.

Estas declaraciones no fueron del agrado de varios usuarios de Facebook, por lo que decidieron trolear a la lidereza de Fuerza Popular y crear el challenge.

Mira el challenge viral de Facebook sobre Keiko Fujimori: