Facebook: usuarios divididos con chica que no quiso ceder asiento a embarazada en bus [VIDEO]

Desde hace unas horas, en Facebook está circulando un video que muestra a una chica que no quiso cederle el asiento a una mujer embarazada en un bus, un hecho que provocó que los usuarios en la red social se dividan, algunos apoyaban a la joven y otros estaban en contra.

Según detalla Etiqueta Azul, la página de Facebook que compartió el video, los pasajeros de la unidad de transporte le pedían a la chica que ceda el asiento para que una madre gestante pueda viajar cómoda, ella no quiso hacerlo y dijo que "para eso existen los asientos rojos".

La respuesta de la joven enfureció a una mujer, identificada como Norka Málaga Hinostroza, quien no dudó en sacar su celular y grabar a la chica para hacerla 'famosa' en las redes sociales, cosa que logró, ya que el video tiene miles de compartidas en Facebook.

De acuerdo a la descripción del video, subido hace tan solo unas horas a Facebook, pese a las amenazas, la chica contestó que 'no deberían perder el tiempo', ya que ella no pensaba pararse. Al final, otro pasajero tuvo que cederle el asiento a la embarazada.

El material audiovisual provocó distintas reacciones en Facebook, algunos criticaron duramente a la chica, quien no viajaba en el asiento reservado; sin embargo, para estas personas la joven sí debió pararse y cederle el asiento a la embarazada por un tema de empatía.

Por el contrario, otros usuarios en Facebook aseguraron que la joven estaba en todo su derecho de no ceder el asiento, ya que no estaba viajando en el reservado y era decisión de ella si se paraba o no. Asimismo, criticaron a la mujer que grabó este incidente que se viralizó en la red social.