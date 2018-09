Facebook: ídolo del Kpop experimenta radical cambio de look y desata burlas en redes [VIDEO]

Un nuevo video viral de Facebook nos mostró el radical cambio de look al que se sometió una conocida estrella del Kpop. El joven artista ‘celebró’ la llegada de la Primera y no tuvo mejor idea que alterar su cabellera para alegrar a sus fans.

Sin embargo, tras someterse a este cambio los comentarios en dicha red social no se hicieron esperar y miles de usuarios han dejado sentir su fastidio por su 'transformación'. ¿Qué tanto cambió el artista coreano? Sigue leyendo para ver el resultado de su nueva apariencia.

Como bien se sabe, el Kpop es un genero musical impulsado por jóvenes artistas coreanos, quienes asombran al mundo por su talento para el canto y por su atractivo físico. BTS, Super Junior, EXO, Big Bang, entre otros; son algunas de las bandas más populares de dicho género que despierta pasiones en millones de jóvenes en todo el mundo.

Los artistas del género están en constante cambio por la moda y no dudan en experimentar ciertos cambios en su anatomía a fin de gustar y complacer a sus fans. Pues bien, uno de estos artistas coreanos no dudó en cambiar su cabellera y ahora es objeto de todo tipo de comentarios en Facebook.

¿Qué pasó? Pues bien, resulta que el cantante juvenil no tuvo mejor idea que brindar un ‘homenaje’ a la llegada de la Primavera mediante un cambio radical en su cabellera. El joven artista coreano no dudó en ‘transformar’ su cabello y convertirlo en un ‘ramo de flores de cerezo’, una de las flores más populares en dicha región del mundo.

El artista del Kpop no dudó en mostrar el resultado de su nuevo look en su cuenta de Facebook y los comentarios no se hicieron esperar. “Qué horror”, “¿Por qué hiciste eso?”, “Ya nada será igual”, son algunos de los comentarios que dejaron sus fans, quienes no le perdonaron el hecho de cambiar de esta forma su cabellera. Te compartimos el video con este peculiar peinado al cual fue sometido el joven coreano. ¿Qué te parece? ¿Le queda bien?