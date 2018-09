YouTube viral: Quiso tomarse un selfie y terminó recibiendo el ataque de una extraña ave

Un muchacho estaba caminando por su casa de campo en Australia cuando de pronto se le ocurrió la gran idea de tomarse un selfie para publicarlo en todas sus redes sociales, sin imaginar que esto casi le cuesta la vida. ¿Quieres saber por qué? En la siguiente nota te explicamos todos los detalles sobre el más reciente video viral de YouTube.

De acuerdo con el video viral de YouTube, el joven estaba con el celular en modo selfie y de la nada apareció una extraña ave y le dio un fuerte picotazo en la cabeza. El ataque le dolió demasiado al joven e incluso derramó tuvo un ligero corte.

"Quise tomarme un selfie en mi casa de campo y de la nada apareció una extraña ave y me atacó. Su picotazo me dolió demasiado y me hizo una herida en la cabeza, pero estoy bien", señaló el joven en la leyenda del video viral de YouTube.

Un cibernauta leyó la leyenda del video viral de YouTube y decidió responder a la duda del joven. "No es una extraña ave, es una urraca y estas aves suelen atacar a las personas de la nada. Ten mucho cuidado a la próxima porque sus picotazos son fuertes", señaló.

Como era de esperarse, este video viral tuvo gran acogida por parte de los cibernautas, motivo por el que ahora tiene más 4 millones de reproducciones, cerca de 59 mil likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: