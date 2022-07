Windows: ¿cómo evitar que los widgets de tu PC o laptop consuman demasiada memoria?

Los widgets son unos de los elementos visuales más populares del sistema operativo Windows. No obstante, aunque gozan de gran recepción entre los usuarios, puede suceder que terminen consumiendo demasiados recursos de CPU y ello repercutirá en una pérdida de rendimiento notable. Por esa razón, para evitar imprevistos en el funcionamiento de tu PC o laptop, en esta nota te enseñamos cómo evitar que dichas herramientas perjudiquen tu experiencia de uso.

El problema surge cuando este tipo de herramientas ocasionan que la CPU se utilice a niveles elevados, lo que afecta al resto del funcionamiento de la computadora, una constante que no debería continuar.

Y aunque es cierto que es importante conocer el clima, las noticias o los resultados deportivos, si se hacen a expensas del rendimiento de tu PC, entonces es una situación que no compensa en lo absoluto. Por ello, a continuación te compartiremos dos métodos sencillos para solucionar el problema del alto consumo de la CPU por parte de los widgets.

Deshabilita los widgets

De esta manera seguramente se solucione la problemática que presentas. Para ello, sigue estos pasos:

Abre la Configuración

Ve a Personalización , opción ubicada en el panel izquierdo de la pantalla.

Haz clic en la Barra de tareas .

Una vez ahí, deshabilita los widgets pulsando en la palanca

Reinstala los widgets

Si la alternativa previa no tuvo efecto, vuelve a instalar los widgets. Para conseguirlo realiza estos pasos:

Abre la ventana del Símbolo del sistema y pulsa sobre él para ejecutarlo.

Escribe el comando: winget uninstall “Windows web experience Pack”

Pulsa Enter

Después escribe “ Y” para darle nuevamente al Enter .

Una vez completado el proceso de desinstalación, instala los Widgets (si los quieres)

Para hacerlo, abre la Microsoft Store, escribe “Windows Web Experience Pack” y presiona Entrar.

Presiona para que se instale el paquete, el cual instalará los widgets

