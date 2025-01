¿Se rompió el control remoto de tu Smart TV? No compres otro, mejor utiliza tu teléfono

Samsung, LG, Hisense, TCL, Philips, Panasonic, Sony, entre otros fabricantes de televisores inteligentes, suelen incluir un control remoto que nos permite controlar el dispositivo a distancia. Es decir, gracias a este accesorio, podremos cambiar los canales, subir el volumen, acceder a nuestras plataformas de streaming favoritas, navegar por los ajustes del Smart TV, entre otras opciones.

El problema con los controles remotos es que son dispositivos bastante frágiles, que pueden quedar inservibles tras un golpe o caída. Aunque muchas personas optan por comprar un repuesto, encontrar uno original suele ser complicado, ya que hay muchas imitaciones de baja calidad en el mercado. Afortunadamente, existe una alternativa más confiable: utilizar tu teléfono inteligente.

¿Cómo convertir tu smartphone en un control remoto?

Algunas compañías tecnológicas (Xiaomi, por ejemplo) incluyen un sensor infrarrojo (el mismo que utilizan los controles remotos) en la parte superior de sus celulares. Gracias a esta sensor, los usuarios pueden controlar cualquier televisor inteligente a distancia, sin la necesidad de emparejar ambos dispositivos por bluetooth ni instalar aplicaciones extrañas en el smartphone.

Vale resaltar que este sensor infrarrojo no solo está presente en los teléfonos de Xiaomi, también en muchos Redmi y POCO. Para controlar un Smart TV, solo tienes que entrar a la aplicación Mi Remote que viene instalada desde fábrica. En caso no la tengas, puedes descargarla gratis desde Play Store. Eso sería todo, ahora podrás usar el móvil para cambiar canales, subir volumen, etc.

¿Si tengo celular de otra marca?

Si tu teléfono inteligente no posee un sensor infrarrojo en la parte superior, entonces deberás instalar aplicaciones desarrolladas por terceros para poder emplearlo como control remoto. Las apps más recomendables son TV Remote, TV SideView y Mi Remote Controller, ya que son compatibles con la mayoría de televisores de marcas como Sony, Philips, Panasonic, entre otras.

En caso tengas un Smart TV fabricado por Samsung, debes saber que la compañía surcoreana tiene su propia app llamada SmartThings que encuentras en Play Store o App Store. Apple, por su parte, también cuenta con una aplicación propia (Apple TV Remote) que viene incluida desde iOS 14, así que cualquier iPhone con un sistema operativo superior la posee.

Finalmente, si cuentas con un televisor que usa Google TV o Android TV como sistema operativo, puedes emplear la aplicación Google Home que viene preinstalada en la mayoría de celulares Android. Gracias a esta aplicación, podrás controlar tu Smart TV a distancia, aunque también es compatible con los Google Chromecast y otros dispositivos de streaming similares.