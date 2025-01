Smart TV: ¿qué sucede si conectas tu televisor al router a través de un cable ethernet?

En algunos casos, no es recomendable usar el puerto ethernet de tu Smart TV. Te explicamos. Foto: Redes Zone

Los televisores inteligentes de marcas como LG, Samsung, Sony, Hisense, TCL, entre otras, suelen conectarse a internet a través del Wi-Fi. Aunque esta conexión generalmente funciona correctamente, en ocasiones es posible que los usuarios experimenten problemas que arruinen su experiencia, como una señal débil que provoca que sus plataformas de streaming se detengan.

Para evitar este inconveniente, muchos optan por no usar la conexión Wi-Fi de su Smart TV y prefieren utilizar un cable Ethernet para conectar el televisor inteligente al router. Si bien esta alternativa ofrece múltiples ventajas, como tener una conexión a internet más estable, también es posible que tengamos algunas desventajas. A continuación, te las detallamos.

¿Cuáles son los beneficios de conectar tu Smart TV al router usando un cable ethernet?

Actualmente, muchos usuarios de computadoras portátiles, especialmente gamers, prefieren no conectarse a internet a través de Wi-Fi. En su lugar, optan por usar un cable de red conectado al puerto Ethernet de sus laptops. De esta manera, pueden disfrutar de sus videojuegos online sin interrupciones molestas, ya que obtienen una conexión más rápida y estable.

Como la mayoría de los televisores modernos cuenta con un puerto Ethernet en la parte trasera o lateral, muchas personas creen que podrían utilizarlo para lograr una conexión a internet más estable y sin interrupciones. Aunque en muchos casos esto puede ser efectivo, es importante saber que, dependiendo del modelo de tu Smart TV, no siempre es la mejor opción. ¿Por qué?

¿Cuáles son las desventajas de conectar tu Smart TV al router usando un cable ethernet?

Un artículo publicado por AdslZone, un portal especializado en tecnología, confirma que muchas empresas tecnológicas fabrican Smart TV (de gama alta y media) que poseen excelentes pantallas, procesadores, memorias, entre otros componentes. Sin embargo, para abaratar costos, cometen el error de añadir puertos ethernet de muy baja velocidad.

De acuerdo a la publicación, muchos televisores actuales vienen con puertos ethernet muy económicos que no pueden superar los 100 Mbps de velocidad de conexión. Es decir, si contrataste una velocidad de internet superior (300 Mbps, 500 Mbps,600 Mbps, 1000 Mbps, etc.) no la podrás disfrutar al 100% en tu Smart TV si usas un cable ethernet.

Otra desventaja es que, dependiendo de la ubicación de tu televisor inteligente, tendrás que comprar un cable de mayor tamaño, lo que puede resultar poco estético para tu hogar. Por ese motivo, se recomienda conectarse a la banda 5 GHz de tu Wi-Fi, en caso el Smart TV este cerca del router. Si se encuentra lejos, mejor usa la banda 2.4 Ghz. que tiene más cobertura.