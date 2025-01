No pierdas tu WhatsApp: estas son las 3 razones por las que pueden suspender tu cuenta

No cometas estos errores si deseas conservar tu cuenta de WhatsApp. Foto: Grok/X

Aunque no es común, la compañía Meta podría suspender tu cuenta de WhatsApp, ya sea de forma temporal o permanente. En el peor de los casos, perderías todas tus conversaciones para siempre y tendrías que usar otro número telefónico si quieres acceder nuevamente a la app de mensajería. ¿Cómo evitarlo? Te diremos los 3 errores clásicos que no debes cometer.

¿Sabías que WhatsApp puede bloquear tu cuenta por inactividad?

En su blog oficial, Meta confirma que eliminan las cuentas de WhatsApp que están inactivas por 120 días (4 meses). Por lo general, se borran las cuentas de personas fallecidas, aunque también pueden pertenecer a usuarios que desinstalaron la aplicación. Incluso si robaron tu celular y no iniciaste sesión (con tu mismo número) en otro dispositivo, podrías perder el acceso a tus chats.

Según explica la compañía de Mark Zuckerberg, eliminan las cuentas de WhatsApp después de 4 meses de inactividad, ya que las operadoras suelen reciclar los números telefónicos de sus clientes. Con esta medida, se evita que un nuevo usuario (que ahora usa un número que antes perteneció a una persona fallecida) tenga acceso a sus chats, grupos, entre otra información personal.

"A fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de nuestros usuarios, se borran las cuentas de WhatsApp que permanecen inactivas durante más de 120 días. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta. Para que la cuenta esté activa, se necesita contar con internet", indica la compañía de Mark Zuckerberg.

¿Sabías que WhatsApp puede bloquear tu cuenta por usar apps no oficiales?

Si instalaste WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, GB WhatsApp, WhatsApp Gold o cualquier otra aplicación similar en tu celular, debes saber que Meta puede suspender tu cuenta. Esto debido a que está prohibido el uso de aplicaciones no oficiales, las cuáles se han vuelto muy populares por ofrecer funciones adicionales, como ver mensajes eliminados, descargar estados borrados, etc.

La primera suspensión será temporal y tendrá una duración de 24 horas. Durante ese tiempo, no podrás revisar tus mensajes y verás un reloj en cuenta regresiva. Luego del castigo, Meta espera que elimines la aplicación no oficial y vuelvas a usar el WhatsApp original. De lo contrario, la siguiente suspensión será permanente y será imposible que recuperes tu cuenta.

¿Sabías que WhatsApp puede bloquear tu cuenta por infringir las condiciones de uso?

Finalmente, Meta podría suspender tu cuenta de WhatsApp por infringir las condiciones de uso, lo que incluye actividades como el envío masivo de mensajes no solicitados (SPAM) o el uso de servicios automatizados para crear cuentas o enviar mensajes masivos, afectando la experiencia de otros usuarios.

También se suspende la cuenta si compartes contenido ilegal, protegido por derechos de autor, o participas en comportamientos como el acoso, el fraude o la difusión de material inapropiado. Estas violaciones son tomadas muy en serio para mantener la seguridad y el respeto en la plataforma.