CEO de EMEA de Google afirma que la IA nunca sería capaz de reemplazar a los humanos: "La empatía humana es insustituible"

La IA no nos reemplazará, sino que nos potenciará. | Composición LR

Conchita Díaz, líder de la formación en IA y Big Data para Google Cloud en la región EMEA, fue contundente en su visión sobre el futuro tecnológico. Comentó que por más sofisticada que sea la inteligencia artificial no podrá reemplazar las cualidades emocionales y humanas que nos definen. "La empatía humana es insustituible", declaro en una reciente entrevista donde defendió el rol central de las personas en la era digital.

Para Díaz, la clave está en comprometer que la IA no tiene experiencias, ni sentimientos reales. Puede imitar patrones emocionales, pero no sentirlos. Por ello, considera que el valor humano no solo se mantendrá, sino que se volverá aún más esencial en un mundo cada vez más automatizado.

La empatía no se programa

Según la CEO, la inteligencia artificial puede procesar millones de datos, generar respuestas, coherentes e incluso imitar gestos de compasión. Sin embargo, no tiene conciencia ni emociones reales. "Puede parecer empática, pero no lo es", advirtió. Esta diferencia es fundamental, sobre todo en ámbitos como la educación, la salud o el liderazgo.

Diaz considera que en lugar de temer a la IA, debemos entender su alcance real y complementar nuestras habilidades con ella. La verdadera revolución, afirma, llegará cuando usemos estas herramientas para liberar espacio y enfocarnos en lo que solo los humanos pueden aportar: compresión profunda, ética y conexión emocional.

La IA potenciará a los humanos, pero nunca los reemplazará.

Fuente: Composición

Lo mejor para los humanos

Frente al miedo generalizado de que las maquinas puedan ocupar todos los espacios laborales, Diaz es clara: la IA está para potenciar, no para suplantar. "La inteligencia artificial amplifica nuestras capacidades cognitivas, pero no puede reemplazar nuestra humanidad”, explicó.

Ella menciona que el futuro más prometedor no es de competencia entre humanos y maquinas, sino de colaboración. En esa visión, la empatía, la creatividad y el juicio ético no solo lo sobreviven, si no se vuelven más importantes que nunca.