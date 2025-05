Google repite la fórmula de Android con IA en gafas inteligentes: ¿un nuevo hito para la tecnología portátil?

Google quiere hacer que la IA se convierta en el corazón de las 'gafas inteligentes' de las que habla . Para desvelar más novedades , tuvimos la oportunidad de hablar con Juston Payne, director de la gestión del producto en Google.

El lanzamiento de 'Google Glass' en 2013 trajo expectativas sobre cómo unas gafas inteligentes podrían cambiar nuestras rutinas incorporando información en tiempo real.

Sin embargo, el proyecto no logró despegar comercialmente debido a varios problemas tecnológicos. Más de diez años después, Google se dispone a relanzar una propuesta similar, aunque esta vez las condiciones son diferentes gracias a dos elementos clave: Android XR y Gemini.

Payne reflexionó sobre los retos de la iniciativa original, señalando que, aunque la visión detrás de Glass era brillante, la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para hacerla realidad. "Si vuelves atrás y miras el vídeo original del lanzamiento de Google Glass, creo que la visión era genial.

Esta idea de un producto que puedes llevar puesto y que te da la información correcta en el momento adecuado era increíble. Es solo que la tecnología no estaba del todo preparada", expresó Payne durante una entrevista en Googleplex, en Mountain View, California.

Nuevas piezas del rompecabezas

Uno de los grandes avances presentados en el Google I/O fue el ecosistema que Google está construyendo alrededor de Android XR, un sistema que promete cambiar la interacción con dispositivos más allá de los smartphones. Según Payne, tres elementos fundamentales que faltaban en el pasado y que ahora están presentes son la inteligencia artificial, un ecosistema robusto de aplicaciones y un hardware completamente funcional.

"Lo que no existía antes era la inteligencia artificial. Para hacer realidad esas experiencias se necesitaban avances cruciales en IA que en ese momento no estaban disponibles. Ahora, con Gemini, podemos lograrlo", explicó Payne. Además, señaló que Android XR no solo tiene como objetivo mejorar la experiencia de las gafas, sino integrar todo el ecosistema Android.

A diferencia de lo ocurrido con Glass, donde los desarrolladores debían crear aplicaciones específicas, ahora cualquier app Android funcionará en estos nuevos dispositivos. Este cambio permitirá eliminar los obstáculos de fragmentación que históricamente han afectado al sistema operativo, lo que facilitará la expansión del ecosistema a través de estándares abiertos y herramientas de desarrollo unificadas.

Gemini como la clave de la interacción

Payne comparó Gemini con la innovación que supuso la pantalla táctil para los smartphones. Según el directivo, la IA integrada en Gemini será esencial para crear una "interfaz conversacional natural" que permita a las gafas entender lo que es relevante para el usuario y proporcionarle información precisa en el momento adecuado. Con cámaras y micrófonos incorporados, las gafas serán capaces de captar información del entorno real y conectarse a los dispositivos móviles para ofrecer datos del mundo digital.

En cuanto al diseño de las gafas, Google ha apostado por un enfoque más estilizado y funcional. Con la compra de Raxium, especializada en pantallas micro LED RGB, la compañía ha mejorado notablemente la tecnología de visualización, lo que permitirá crear dispositivos más pequeños y eficientes energéticamente.

Además, Google ha trabajado con marcas de moda como Warby Parker y Gentle Monster para diseñar gafas atractivas que los usuarios querrán llevar. "Aprendimos que para que las personas las usen todo el tiempo, las gafas deben parecer normales", reconoció Payne, subrayando la importancia de que las gafas no sean solo funcionales, sino también agradables a la vista.

Para que Android XR se convierta en un producto masivo, Payne considera que deben cumplirse tres condiciones: una gran cantidad de aplicaciones útiles, una variedad de dispositivos que satisfagan diferentes necesidades y una interfaz avanzada apoyada por inteligencia artificial. "Nadie se pondrá unas gafas inteligentes sin saber para qué las usa", bromeó Payne, destacando la importancia de ofrecer valor real a los usuarios.

Con colaboraciones ya en marcha con empresas como Samsung para el desarrollo de Project Moohan (un casco de realidad virtual) y XReal para dispositivos más ligeros, Google parece haber aprendido de los errores del pasado.

Ahora, la cuestión es si los consumidores estarán listos para adoptar estos dispositivos de la misma manera en que los smartphones se han integrado en nuestras vidas. El tiempo será el encargado de decir si la fórmula de Google tendrá éxito.