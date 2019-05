WhatsApp: con este truco puedes hacer stickers de calidad de tus amigos [FOTOS]

Seguramente más de una vez has sido troleado por tus amigos durante una conversación de WhatsApp con los ya famosos stickers personalizados, sin embargo, cuando has querido jugarle la misma broma a uno de tus contactos, estos no tenían un diseño de calidad o tenía la forma que deseabas. A continuación, te detallamos qué debes utilizar para que tu sticker tenga un calado perfecto.

Si bien existen aplicaciones que puedes encontrar en el Play Store o App Store que te permiten crear estos stickers personalizados de WhatsApp, existe una página en dónde puedes darle un calado perfecto a la foto que quieres usar y, lo más importante, es de acceso totalmente gratuito.

Se trata de la web www.remove.bg . Al ingresar a esta página, encuentras dos opciones, una te permite seleccionar la foto que tengas guardado en tu smartphone u ordenador y la otra opción te permite ingresar la URL de la imagen que desea calar. Luego de ello, aparecerá la foto que cargaste totalmente calada y solo debes descargarla.

El siguiente paso para tener tu sticker calado perfecto, es descargar una de las aplicaciones que te permiten realizar este truco. Uno de ellos es Sticker Studio u otra opción es Sticker Maker. Solo debes ingresar a la aplicación, cargar tu foto y guardarla.

De esta forma, con estos sencillos pasos puedes hacer divertidos stickers personalizados de tus amigos y hacer de tu conversación de WhatsApp más divertida. Además, también puedes crear stickers de tu películas favorita 'Avengers: Endgame' o de tu serie favorita Game of Thrones.