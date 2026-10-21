Puya ukumari, la extraña planta de hasta 2 metros y flores casi negras descubierta en los Andes de Cusco

Se ha identificado una nueva especie de bromelia en los Andes del sureste peruano: la Puya ukumari, hallada en el Parque Nacional del Manu, Cusco.

Se ha identificado una nueva especie de bromelia en los Andes del sureste peruano: la Puya ukumari, hallada en el Parque Nacional del Manu, Cusco. Foto: Andina/Composición LR

Una nueva especie vegetal de los Andes del sureste del Perú fue incorporada al registro científico tras ser identificada en el Parque Nacional del Manu, en Cusco. Se trata de la Puya ukumari, una bromelia que alcanza los dos metros de altura y se distingue por sus pétalos de tonalidad azul tan intensa que parecen negros.

El hallazgo fue posible gracias al monitoreo ecológico desarrollado en la Estación Biológica Wayqecha, de Conservación Amazónica (ACCA), con observaciones de campo que comenzaron en 2022. La especie habita en los valles de Kosñipata y Mapacho, entre los 2.300 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. Su descripción científica fue publicada el 15 de octubre de 2026 en la revista PhytoKeys.

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Puya ukumari: las características de la nueva especie de bromelia hallada en Cusco

La Puya ukumari forma parte de las bromelias que crecen en los Andes peruanos y destaca por sus dimensiones y la coloración de sus flores. Puede medir hasta dos metros y presenta pétalos de azul muy oscuro, un rasgo distintivo que motivó la atención de los investigadores durante el seguimiento de la vegetación en esta zona del país.

El nombre de la especie proviene del quechua ukumari, término que significa oso y que fue elegido como homenaje al oso andino (Tremarctos ornatus). La denominación también alude a la relación ecológica entre este mamífero y las bromelias. Según el equipo científico, las observaciones sobre la alimentación del oso andino ayudaron a orientar la búsqueda de nuevos ejemplares de la planta.

¿Dónde crece la Puya ukumari y por qué preocupa su conservación?

La distribución conocida de esta bromelia comprende cinco localidades de los valles de Kosñipata y Mapacho. Entre ellas figuran el Parque Nacional del Manu y su zona de amortiguamiento, donde se ubican la Estación Biológica y el área de conservación privada Wayqecha, además de Pillahuata, el sector Sunchubamba de Juan Velasco Alvarado y Acobamba.

El primer ejemplar con flores que permitió describir formalmente la especie fue registrado en agosto de 2025, en la comunidad de Sunchubamba. Aunque las observaciones habían comenzado tres años antes, fue necesario continuar el trabajo de campo para reunir información que sustentara su identificación científica.