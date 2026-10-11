Déficit hídrico amenaza a casi 2,8 millones de personas en 484 distritos de la sierra y selva

El déficit hídrico ocurre cuando llueve mucho menos de lo normal durante la temporada. | Composición LR

El déficit hídrico ocurre cuando llueve mucho menos de lo normal durante la temporada. | Composición LR

Casi 2,8 millones de personas de la sierra y selva del Perú se encuentran en riesgo muy alto de sufrir los efectos del déficit hídrico durante la temporada de lluvias 2026-2027. La alerta fue emitida por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que identificó 484 distritos de 17 departamentos expuestos a este fenómeno climático.

Según el Estudio de escenarios de riesgo por déficit hídrico para el período de lluvias 2026-2027, elaborado en agosto por el organismo adscrito al Ministerio de Defensa (Mindef), un total de 2.796.692 personas podrían verse seriamente afectadas por la disminución de la disponibilidad de agua en ríos y reservorios. Las zonas con mayor riesgo se concentran principalmente en la sierra central y sur, así como en la selva central y sur.

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El informe también advierte sobre las consecuencias para las actividades económicas y los medios de subsistencia de las poblaciones rurales. En las zonas de riesgo muy alto se encuentran 1.183.638 viviendas, más de 3,5 millones de hectáreas de tierras agrícolas y 7,1 millones de hectáreas de pastos. A ello se suman más de 7,6 millones de cabezas de ganado vacuno, ovino y alpacas, fundamentales para la economía de miles de familias.

¿Qué departamentos presentan mayor riesgo por déficit hídrico?

De acuerdo con la evaluación del Cenepred, Huánuco concentra la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 71 jurisdicciones. Le siguen Huancavelica y Junín, con 58 cada uno; Ayacucho, con 54; Cusco, con 44; Puno, con 41; Áncash, con 39; y Apurímac, con 38.

La lista también incluye a Pasco, con 22 distritos; La Libertad, con 19; Ucayali, con 17; Madre de Dios, con siete; Arequipa y San Martín, con seis cada uno; Tacna, con dos; y Cajamarca y Lima, con uno cada uno.

En total, los 484 distritos identificados en riesgo muy alto se distribuyen en 17 departamentos, lo que evidencia la extensión territorial de las zonas que podrían enfrentar dificultades por la menor disponibilidad de agua durante el próximo período de lluvias.

Más de 1.400 distritos presentan riesgo alto o muy alto

El escenario de riesgo no se limita a las jurisdicciones clasificadas en el nivel más crítico. El estudio del Cenepred identifica otros 656 distritos en riesgo alto, 439 en riesgo medio y 312 en riesgo bajo.

Estas cifras muestran que el déficit hídrico podría afectar a una parte significativa del territorio nacional durante la temporada de lluvias 2026-2027. Ante este panorama, el organismo plantea el uso de sus evaluaciones como una herramienta técnica para que los gobiernos regionales y locales, así como los sectores productivos, identifiquen las zonas prioritarias y planifiquen medidas de prevención.

La información busca facilitar la adopción anticipada de acciones para reducir los daños sobre la población, la producción agropecuaria y las actividades económicas que dependen directamente de la disponibilidad de agua.

¿Qué es el déficit hídrico y cómo puede afectar a las familias?

El déficit hídrico se produce cuando las precipitaciones son considerablemente inferiores a los niveles habituales, lo que reduce la cantidad de agua disponible para el consumo humano, los cultivos y la crianza de animales.

En las zonas rurales, esta situación puede ocasionar pérdidas agrícolas y pecuarias, menor disponibilidad de alimentos y una reducción de los ingresos de las familias campesinas. Si las condiciones persisten, las consecuencias podrían agravar la vulnerabilidad económica y la pobreza en las comunidades más expuestas.

Por ello, el Cenepred pone los resultados de su evaluación a disposición de las autoridades para contribuir a la protección de la seguridad alimentaria y de los medios de vida de la población frente a los efectos de la variabilidad climática durante el período 2026-2027.