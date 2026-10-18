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Sociedad

Dos efectivos de Los Sinchis de Mazamari heridos tras impactar contra cables eléctricos y una vivienda en Satipo

El policía herido por los cables sigue bajo atención médica, mientras que el segundo recibió tratamiento por lesiones leves y fue dado de alta. Se investiga si una ráfaga de viento provocó el desvío.

Ambos fueron auxiliados y trasladados a centros de salud. Hasta el momento, el estado del primer efectivo permanece reservado, mientras que el segundo recibió atención y fue dado de alta.
Ambos fueron auxiliados y trasladados a centros de salud. Hasta el momento, el estado del primer efectivo permanece reservado, mientras que el segundo recibió atención y fue dado de alta.Foto: difusión
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Dos integrantes de la unidad policial Los Sinchis de Mazamari resultaron heridos durante una práctica de paracaidismo realizada en la provincia de Satipo, región Junín, el sábado 17 de octubre. Según informó RPP, los accidentes ocurrieron durante el descenso de los agentes, quienes terminaron en zonas urbanas tras perder el control de sus trayectorias.

Uno de los efectivos hizo contacto con cables de electricidad y recibió una descarga, mientras que el segundo chocó contra el segundo nivel de una casa construida con material prefabricado. Ambos fueron auxiliados y trasladados a establecimientos de salud.

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De acuerdo con la información difundida por RPP, uno de los paracaidistas descendió sobre una zona habitada y terminó enredado en el cableado eléctrico de la vía pública. Las imágenes registradas durante el incidente muestran el momento en que el agente entra en contacto con los cables y se produce una descarga que lo deja inconsciente. La situación motivó la intervención de los equipos de auxilio para atenderlo y trasladarlo a un centro médico.

El segundo efectivo también se desvió de la trayectoria prevista y terminó impactando contra una vivienda prefabricada. Según las imágenes descritas por el medio, el choque ocurrió en la pared del segundo piso y provocó que las piernas del policía atravesaran parte de la estructura. El accidente se produjo durante una actividad de entrenamiento de Los Sinchis de Mazamari, unidad de élite de la Policía Nacional del Perú con sede en la región Junín.

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¿Cuál es el estado de salud de los efectivos heridos en Junín?

El agente que recibió la descarga eléctrica continuaba bajo atención médica, aunque su condición se mantenía en reserva. No se detalló la gravedad de las lesiones ni precisó cuánto tiempo permanecería hospitalizado. El contacto con el tendido eléctrico fue uno de los episodios más delicados registrados durante la práctica.

En cuanto al segundo policía, los reportes periodísticos indicaron que fue llevado a un establecimiento de salud en Mazamari, donde recibió atención por lesiones leves y posteriormente fue dado de alta. Sobre las posibles causas de ambos accidentes, medios locales señalaron que una ráfaga de viento podría haber alterado el descenso de los paracaidistas.

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