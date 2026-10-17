Hasta S/489 al mes: Gobierno aprueba nueva escala de propinas para cadetes y alumnos de FF. AA. y PNP

El Gobierno aprobó una nueva escala de propinas para los cadetes y alumnos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), con montos diferenciados según el nivel de formación que cursan en sus respectivos institutos. La medida quedó establecida mediante el Decreto Supremo N.º 219-2026-EF, que fija los pagos para quienes se preparan para integrar las instituciones militares y policiales.

La disposición establece que los cadetes podrán recibir hasta S/489,50, mientras que para los alumnos de los institutos militares y policiales la cifra máxima será de S/438,72. La actualización se sustenta en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y será financiada con los recursos asignados a los ministerios de Defensa y del Interior, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.

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Propinas para cadetes de las FF. AA. y PNP: ¿cuánto recibirán según su año de formación?

La escala aprobada contempla cinco niveles para los cadetes y aspirantes, con importes que varían de acuerdo con el año de formación. El monto más alto, de S/489,50, corresponde a los cadetes de cuarto año de las Fuerzas Armadas y a los de quinto año de la Policía Nacional. En el siguiente nivel, quienes cursan el tercer año en las Fuerzas Armadas o el cuarto en la PNP recibirán S/326,34.

Para los niveles restantes, el decreto fija S/293,70 para cadetes de segundo año de las Fuerzas Armadas y tercero de la PNP. El importe baja a S/261,07 para quienes cursan el primer año en las instituciones militares o el segundo en la escuela policial. Finalmente, los aspirantes de las Fuerzas Armadas y los cadetes de primer año de la PNP recibirán S/228,44, de acuerdo con la tabla oficial.

Alumnos de institutos militares y policiales: esta es la nueva escala de pagos mensuales

Los estudiantes de los institutos de formación también tendrán montos establecidos según el año que cursen. Para quienes se encuentran en el tercer año de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, la propina será de S/438,72. En el segundo año, el importe fijado asciende a S/292,48, mientras que los alumnos de primer año recibirán S/219,36.

La norma dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas actualice estos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). El financiamiento estará a cargo de los presupuestos institucionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda. El decreto establece así los importes que se aplicarán a los cadetes y alumnos comprendidos en la escala aprobada.