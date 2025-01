Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: esta sería la tarifa en dólares para vuelos con escala nacional e internacional tras inauguración del terminal

La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, explicó en RPP Noticias que la Tarifa Única por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia será un cargo adicional al pasaje aéreo, el cual no era pagado previamente por los pasajeros que realizaban escalas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“La TUUA de transferencia es una tarifa que se va a incorporar al pasaje aéreo, que antes no pagaban los pasajeros de transferencia. Es decir, aquellos que hacen viajes domésticos, por ejemplo, de Trujillo a Arequipa, pero hacen escala en el Jorge Chávez”, agregó.

Este recargo se aplicaría a aquellos que realicen vuelos domésticos, como los pasajeros que viajan de Trujillo a Arequipa, y que hacen escala en Lima. De igual manera, la tarifa se aplicará a quienes provengan de vuelos internacionales, por ejemplo, aquellos pasajeros que lleguen a Lima desde Colombia y luego continúen su viaje hacia Chile.

“Igual sucede con aquel que viene de un viaje internacional, que es internacional, internacional, viene, por ejemplo, de Colombia y se va a Chile. Y entonces antes no pagaba nada y ahora va a pagar una TUUA de transferencia”, agregó.

¿Cuál sería la tarifa para vuelos con escala nacional e internacional?

La presidenta de Ositrán señaló que la justificación de esta tarifa se debe al "uso del terminal", especificando que este cobro no se había contemplado inicialmente, pero se incorporó en la Adenda 6, la cual introdujo varias reformas en el contrato del aeropuerto. “Eso no se pagaba antes porque no se había concebido originalmente, pero en la Adenda 6, cuando se hablaron de todos estos cambios y reformas que se iban a dar en el contrato, se incorporó esa TUUA de transferencia, que es por la utilización del terminal, no completo, sino de la parte operativa donde va a hacerse la transferencia, precisamente”, puntualizó.

Zambrano aclaró que la implementación de este tipo de tarifas varía según el contrato de cada aeropuerto, ya que en algunos aeropuertos sí se aplica, mientras que en otros no. “En algunos sí, en otros no, depende de cómo se conciba el contrato”.

En cuanto a la tarifa exacta, Zambrano indicó que “recién Ositrán la está revisando, el procedimiento está todavía en suspenso porque teníamos que definir unos temas” y que “hay una propuesta de entre siete dólares y pico para la que es doméstica y doce dólares y pico para la que es internacional, pero son propuestas. Todavía no está establecido”

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: rutas de acceso

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez facilitará el acceso a miles de viajeros con rutas de ingreso.

Desde el sur:

Si llegas por la Av. Faucett , puedes cruzar la Av. Morales Duárez, ingresar a la Av. Quilca, hacer un giro en “U” en la Calle Saturno y continuar por el viaducto Quilca para finalmente girar a la derecha en la Av. Morales Suárez.

, puedes cruzar la Av. Morales Duárez, ingresar a la Av. Quilca, hacer un giro en “U” en la Calle Saturno y continuar por el viaducto Quilca para finalmente girar a la derecha en la Av. Morales Suárez. Desde la Costa Verde, Av. La Marina, Av. Venezuela, Av. Colonial o Av. Argentina, ingresa por la Av. Santa Rosa, luego gira en “U” antes de llegar a la Av. Faucett y sigue en dirección al aeropuerto.

Desde el norte:

Los vehículos provenientes de la Av. Canta Callao , Av. Boca Negra, Av. Tomás Valle o Av. Quilca deberán girar a la izquierda en la Av. Faucett y luego a la derecha en la Av. Morales Duárez.

, Av. Boca Negra, Av. Tomás Valle o Av. Quilca deberán girar a la izquierda en la Av. Faucett y luego a la derecha en la Av. Morales Duárez. Si vienes de la Av. Gambeta , gira a la izquierda en la Av. Morales Duárez, haz un giro en “U” antes de llegar a la Av. Faucett y continúa hasta el puente modular.

, gira a la izquierda en la Av. Morales Duárez, haz un giro en “U” antes de llegar a la Av. Faucett y continúa hasta el puente modular. Aquellos que se desplacen por la Línea Amarilla pueden continuar por la Av. Morales Duárez hasta llegar al aeropuerto.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: rutas de salida

Mientras que, el MTC ha dispuesto cuatro rutas de salida que parten de la Av. Morales Duárez: