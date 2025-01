Gustavo Adrianzén justifica ausencia de Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados: No existen elementos suficientes

Primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que Nicanor Boluarte no ha sido incluido en la lista de los más buscados por no cumplir requisitos | Composición: LR.

Primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que Nicanor Boluarte no ha sido incluido en la lista de los más buscados por no cumplir requisitos | Composición: LR.

El primer ministro Gustavo Adrianzén se pronunció sobre la situación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Al ser consultado sobre la no inclusión del prófugo, quien ha sido sentenciado a 36 meses de prisión preventiva por el caso Waykis en la Sombra, en la lista de los más buscados —un programa que otorga recompensas a quienes proporcionen información que facilite la captura de prófugos de la justicia—, Adrianzén aseguró que no existen elementos suficientes para justificar su incorporación en dicha lista. Asimismo, sostuvo que, para incluir a una persona en el programa, deben cumplirse una serie de criterios que, según afirmó, Nicanor Boluarte no cumpliría.

"Somos absolutamente respetuosos de la labor de investigación y búsqueda que están realizando los integrantes de la Policía Nacional del Perú. Para la inclusión en la lista que usted menciona, existe una serie de criterios que, estoy seguro, se están considerando. Si hasta este momento dicha inclusión no se ha producido, es porque no concurren los elementos suficientes para que ocurra", declaró Adrianzén.

El primer ministro también aclaró que la responsabilidad de determinar quiénes ingresan a la lista de los más buscados no recae en el Poder Ejecutivo, sino en la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. Además, enfatizó que esta labor no se realiza con base en casos específicos o emblemáticos, como el de Nicanor Boluarte. "Nosotros no personalizamos esta labor. Entendemos que la Policia Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dictan políticas a nivel nacional para que esto se lleve a cabo no pensando en una persona en particular, sino en todas aquellas que se encuentren en esta condición", afirmó.

No es la primera vez que Adrianzén justifica la ausencia del hermano de Dina Boluarte en la lista de los más buscados

Hace unos meses, en medio del escándalo por la fuga de Nicanor Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén admitió desconocer el paradero del hermano de la presidenta. No obstante, reiteró que este no sería incluido en la lista de los más buscados. En aquella ocasión, Adrianzén ya sorteaba la no inclusión del prófugo Boluarte en la lista.

"Tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie. En cuanto a su posible inclusión en la lista de los más buscados, existe un procedimiento para esta calificación y, hasta donde sé, no necesariamente todas las personas que están en esta condición son incluidas", declaró durante una sesión del Consejo de Ministros.

Nicanor Boluarte: ¿Cuál es la situación legal del hermano de Dina Boluarte?

Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, se enfrenta a una condena de 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho como parte de las investigaciones del caso denominado Waykis en la Sombra. Según las autoridades, existe la posibilidad de que Boluarte haya cometido los delitos de tráfico de influencias y de organización criminal.

Actualmente, Nicanor Boluarte se encuentra en situación de prófugo de la justicia, al no entregarse a las autoridades para ser procesado como correspondería desde que se emitió su orden de captura. Los abogados del hermano presidencial han señalado desconocer su paradero y han asegurado que su patrocinado se está "acogiendo a su derecho fundamental de estar en libertad" al no entregarse.

General PNP asegura que existe presión política para no incluir a Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados

En una entrevista previa con La República, el general PNP Eduardo Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, afirmó que la exclusión de Nicanor Boluarte de la lista de los más buscados responde principalmente a influencias políticas. Rocha señaló que Dina Boluarte, en su calidad de presidenta y máxima autoridad de las fuerzas policiales, desempeña un papel clave en esta decisión.

"El aspecto de la influencia política es, básicamente, la razón por la cual Nicanor Boluarte no ha sido incluido. No solo por la presidenta Boluarte, sino también por declaraciones como las de (Gustavo) Adrianzén, quien afirmó que el Poder Judicial no debió tomar esta medida. Es decir, Nicanor (Boluarte) cuenta con defensores a su favor. Mi conclusión es que existen injerencias políticas para evitar que sea incluido en el programa de recompensas", aseguró.