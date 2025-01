Richard Acuña recibió en su casa a altos funcionarios del Congreso para felicitarlos por sus nombramientos

Una vez más Alianza para el Progreso (APP) resulta vinculada a la presunta contratación de Jorge Torres Saravia, exjefe de la oficina Legal y Constitucional del Congreso. Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, desarrollada el último 8 de enero, el funcionario de Oficialía Mayor del Congreso Víctor Neciosup reveló que miembros de la alta dirección del Parlamento fueron invitados a la casa de Richard Acuña para felicitarlos por sus nombramientos.

De acuerdo con Neciosup, la invitación se realizó por intermedio del oficial mayor Giovanni Forno. "He ido a la casa del señor Richard Acuña. No solamente he ido yo, he recibido la invitación de todos los funcionarios que forman parte de la alta dirección. A nosotros se nos ha invitado para darnos la bienvenida, pero son detalles de una reunión privada”, manifestó ante la comisión.

Esto ocasionó la sorpresa de Juan Burgos, presidente de dicha área, quien le volvió a repreguntar sobre lo afirmado. "(¿Usted está diciendo que la alta dirección ha ido a la casa del seño Richard Acuña para que le den la bienvenida como funcionarios?) Sí, hemos asistido por invitación de el oficial que invita a la parte que lo sigue y ha invitado a las dos direcciones generales", respondió.

Inmediatamente, la congresista Norma Yarrow comentó su desacuerdo con lo que Neciosup había revelado. "Para una bienvenida... qué suerte tienen algunos, porque para que a toda una planta de administración la invite el líder de un partido para darles una bienvenida llevados por el oficial mayor yo creo que ya todos podrán sacar sus conclusiones", expresó.

En contradicción a ello, el funcionario aseguró que no estuvo involucrado. “Nosotros notificamos una resolución suscrita por el oficial mayor previamente conocida por la Presidencia del Congreso. No tengo conocimiento de quién recomendó a Torres Saravia para el cargo de la Oficina Legal y Constitucional”, finalizó.

Caso Torres Saravia: Víctor Neciosup habría intentado frustrar investigación

De esta forma se desarrolló la participación de Neciosup en la Comisión de Fiscalización, a donde fue citado luego de que la parlamentaria Yarrow dijera que él había amenazado a algunos trabajadores con despedirlos si colaboraban con las investigaciones del caso Jorge Torres Saravia.

"Ayer que había Comisión Permanente, y que no puedo decir el nombre por un tema de cuidado a la persona, el señor Hugo Neciosup está llamando a su despacho—y habría también que pedir las cámaras, no se van a borrar mañana—a algunos asesores para decirles que, si siguen con este tema, en marzo no se les renovaría sus contratos. Eso me lo ha dicho personalmente una asesora de una Comisión que está sumamente compleja por este tipo de llamados que hace el señor Hugo Neciosup a su despacho", indicó la legisladora de Renovación Popular.