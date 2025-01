San Borja: mujer es agredida y arrastrada tras cobrar a sus inquilinos más de S/11.000 de renta atrasada

Una mujer fue brutalmente agredida tras intentar cobrar más de S/11.500 de renta atrasada que le adeudaban sus inquilinos. Una cámara de seguridad del departamento, ubicado en la calle 20 del distrito de San Borja, captó el momento exacto en que uno de ellos la arrastraba hacia el pasillo del inmueble.

Según informó la mujer agredida, identificada como Margarita Falcón, descubrió que los inquilinos morosos intentaban mudarse sin haber saldado los más de 5 meses de renta pendiente, pese a una conciliación realizada en el mes de noviembre del 2024.

La dueña del inmueble intentó dialogar con ellos, pero fue agredida físicamente. Le dieron varios golpes en la cabeza y la arrastraron por el suelo hasta sacarla de la vivienda, dejándola inconsciente.

"Vengo a hablar con ellos porque veo que se estaban mudando clandestinamente y me dijeron que eran sus papás, no ellos. Después me doy cuenta que sí se han mudado todos", declaró en Panamericana TV.

"No habían cumplido con el pago, que era en la primera semana de diciembre. Entonces, la mamá me quita el celular, me agarra de la mandíbula, me golpea contra la pared y me dijo un montón de improperios. No me acuerdo muy bien, pero me tiran al suelo y entre los cuatro me arrastran. He pedido auxilio y me he chancado la mano", relató.

Margarita señala que sus vecinos la auxiliaron y llamaron a una ambulancia, quienes la reanimaron después de varios minutos. Ahora la madre de familia ha solicitado garantías para su vida. La Policía Nacional del Perú ya investiga el caso. "Yo ahorita tengo pánico. He pedido garantías, tengo ansiedad. Llego aquí y entro en crisis porque me acuerdo", expresó en Willax TV.

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.