En Perú, los feriados nacionales y los días no laborables son establecidos por el gobierno para conmemorar hechos históricos, festividades religiosas o para fomentar el turismo. Los feriados nacionales son jornadas en las que los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado, mientras que los días no laborables son ocasiones donde los empleadores no están obligados a dar descanso, pero se permite a los trabajadores participar en actividades no laborales.

El calendario de feriados y días no laborables incluye tanto fechas fijas como el 1 de enero y el 28 de julio, como otras variables, tales como la Semana Santa. En algunos casos, el gobierno puede declarar días adicionales como no laborables o mover la fecha de algunos feriados para impulsar el turismo o facilitar el descanso de la población.

¿Es el 9 de diciembre un feriado o un día no laborable?

Según la plataforma oficial del gobierno peruano, el lunes 9 de diciembre de 2024 es un feriado nacional. Este día se conmemora la batalla de Ayacucho, un evento crucial en la lucha por la independencia de Perú y Sudamérica, que ocurrió en 1824, en el momento que las fuerzas independentistas, bajo el mando de Antonio José de Sucre, derrotaron al ejército realista, lo que puso fin al dominio español en la región.

¿Quiénes tienen derecho al descanso el 9 de diciembre?

Tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado tienen derecho a descansar el 9 de diciembre. Si un trabajador labora durante este feriado, la ley establece que debe recibir una compensación equivalente a tres veces su remuneración diaria.

¿Qué implica un feriado nacional en el calendario laboral?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) explicó que los feriados nacionales son días de descanso obligatorio que tienen como fin conmemorar eventos históricos, culturales o religiosos importantes. Durante estos días, los trabajadores no deben laborar, y su salario no se ve afectado. No obstante, si el empleador solicita trabajo en este día, se debe pagar una compensación adicional.

El empleador tiene la opción de otorgar un día de descanso compensatorio en otra fecha o pagar la remuneración triple, que incluye el sueldo del feriado más una bonificación adicional por las horas trabajadas. Estos feriados no requieren la recuperación de horas, ya que su propósito es permitir a los trabajadores participar en las actividades de conmemoración.

¿Qué es un día no laborable y cómo afecta al sector público?

Los días no laborables son fechas designadas por el gobierno para promover la participación en eventos específicos de interés nacional. Generalmente, este tipo de días afecta solo a los trabajadores del sector público, quienes deben recuperar las horas no trabajadas según las normas de sus respectivas instituciones.

A diferencia de los feriados, los días no laborables no generan un pago adicional. Los empleados públicos reciben su salario habitual, sin bonificaciones. En el sector privado, la implementación de días no laborables depende de un acuerdo entre empleador y empleados. Si se acuerda, las horas no trabajadas deben ser recuperadas en otro momento, y si no existe consenso, la decisión final corresponde al empleador.

Este tipo de días ofrecen flexibilidad, que permite a los trabajadores participar en actividades recreativas o familiares sin la necesidad de recibir una compensación adicional.