Informe advierte que el megapuerto de Chancay podría potenciar el comercio ilícito en Sudamérica: "Acceso irrestricto"

La International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE) informó sobre las inquietudes que genera el puerto de Chancay dentro de Sudamérica. Construido por la empresa estatal china Cosco Shipping en Perú, ICAIE revela que el potencial del megapuerto puede convertirlo en un centro de actividades ilícitas debido a la ampliación de "su dominio del comercio global".

“Es la adquisición portuaria estratégica más importante de la República Popular China (RPC) en América Latina y es la joya de la corona de su Belt and Road Initiative (BRI). Esto es parte de un esfuerzo concertado por parte de la RPC no solo para ampliar su dominio del comercio global, pero es probable que se convierta en un hub preferido de comercio ilícito”, indica el organismo no gubernamental.

Megapuerto de Chancay, "un hub" para el "comercio ilícito”

La ICAIE señala que el control casi absoluto de Cosco sobre el tráfico portuario podría limitar la verificación externa de las actividades realizadas dentro del megapuerto, facilitando potencialmente el tránsito de mercancías ilícitas. "La cuestión principal serán las economías ilícitas y los flujos de mercado. Es poco probable que haya una verificación externa de lo que Cosco informa”, agregó.

Además, se menciona que la seguridad en el puerto es proporcionada principalmente por personal vinculado a la República Popular China, lo que podría reducir la transparencia y la supervisión por parte de las autoridades peruanas.

La International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE) informó sobre las inquietudes que genera el puerto de Chancay. Foto: MTC.

Esta situación podría permitir el ingreso y salida de productos ilegales, como capturas de pesca no declaradas, cigarrillos de contrabando, productos farmacéuticos falsificados y precursores de drogas sintéticas. Chancay se construyó como "una alternativa rentable a las exportaciones e importaciones asiáticas a la región", describe el informe citado por el Portal Portuario.

Un desafío "estratégico" y "práctico" para Estados Unidos

“Hay otros factores que harán de Chancay un desafío tanto estratégico como práctico para Estados Unidos y gran parte de la región. La cuestión principal serán las economías ilícitas y los flujos de mercado”, agregó el ICAIE.

El organismo también resalta la presencia de la flota pesquera china en aguas internacionales y la posibilidad de que sus capturas sean enviadas directamente a través de Chancay sin una adecuada fiscalización. Asimismo, advierte sobre la importación de productos como "cigarrillos de contrabando hasta productos farmacéuticos falsos y precursores de drogas sintéticas".

El organismo también resalta la presencia de la flota pesquera china en aguas internacionales. Foto: PUCP.

"Más del 80% de los precursores químicos utilizados en América del Sur para fabricar el floreciente comercio de drogas sintéticas se originan en tres provincias chinas y son exportados sin obstáculos por el gobierno, es muy probable que muchos de esos productos puedan ingresar a la región a través de Chancay bajo el protección del Estado chino”, expandió.

"Grupos criminales" presentes en el megapuerto de Chancay

La ICAIE alerta sobre el potencial surgimiento de grupos criminales en Chancay, atribuyéndolo a la combinación de una escasa presencia policial y las frustraciones de la población local por promesas incumplidas. Según el informe, es posible que organizaciones delictivas, como células semiautónomas vinculadas al Tren de Aragua, ya estén preparándose.

“Como hemos documentado en Ecuador y Chile, el Tren de Aragua, nacido en Venezuela, tiene una capacidad demostrada para cercar puertos, controlar actividades ilícitas desde la prostitución hasta los casinos y la venta callejera de drogas. Los grupos locales semiautónomos a menudo operan bajo la bandera de la estructura Tren de Aragua", indicó