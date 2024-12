6 de diciembre es día no laborable en Perú: ¿me toca descansar si trabajo en el sector privado?

El 6 de diciembre es un día no laborable en Perú, promovido por el gobierno para impulsar el turismo y la economía regional. Esta medida se enmarca dentro de un mes de festividades que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso.

Esta fecha se suma a una serie de feriados y días no laborables en diciembre de 2024, lo que permite a los peruanos disfrutar de un tiempo de esparcimiento antes de las celebraciones de fin de año. Sin embargo, es esencial seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar un descanso placentero y responsable.

6 de diciembre día no laborable en Perú: ¿el sector privado también descansará?

El día no laborable del 6 de diciembre se aplica principalmente a los trabajadores del sector público. Sin embargo, los colaboradores del sector privado también podrán disfrutar de este día libre, siempre que coordinen previamente con sus empleadores. Esta flexibilidad permite que más personas se beneficien de un descanso adicional en este mes festiva. Esta comunicación anticipada garantiza un adecuado funcionamiento de las actividades laborales y permite una planificación eficiente para ambas partes.

¿Qué sucede con las horas no trabajadas en el día no laborable?

Durante un día no laborable, los trabajadores del sector público deben descansar, pero esto no exime del descanso habitual que corresponde a un feriado. Por lo tanto, aquellos que no trabajen el 6 de diciembre deberán compensar las horas no trabajadas. Esta recuperación de horas se acordará entre el empleado y el empleador, asegurando que se cumplan las normativas laborales.

¿Qué se celebra el 6 de diciembre declarado día no laborable?

La declaración del 6 de diciembre como día no laborable busca fomentar el turismo interno y dinamizar la economía regional. Esta decisión se toma en el contexto de dos feriados nacionales: el domingo 8 de diciembre, que celebra la Inmaculada Concepción, y el lunes 9 de diciembre, que conmemora la Batalla de Ayacucho, un evento clave en la historia del Perú.

Calendario de feriados en diciembre de 2024

Feriados 2024

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Días no laborables 2024