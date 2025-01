FPF y 1190 Sports podrían resolver contrato: empresa de TV pidió 3 importantes cambios en la Liga 1

La disputa entre algunos clubes del fútbol peruano con 1190 Sports, empresa que cuenta con los derechos de televisión de la Liga 1, podría tener en los próximos días un desenlace. El problema de la falta de pagos a los equipos ha escalado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), institución que se ha visto envuelta en la polémica por la falta de transparencia en el contrato y que ahora deberá determinar la continuidad o el fin del vínculo con la compañía global.

Hace poco, se conoció que Melgar, ADT, Cienciano, Alianza Atlético y Atlético Grau le dieron un ultimátum a la FPF para que 1190 Sports cumpla con la deuda, ya que se han visto perjudicados. Además, solicitaron que se roma el vínculo con la empresa para que ellos puedan gestionar sus derechos de televisión. Ante ello, Hernán Donnari, CEO global de la compañía, negó que no se le haya pagado a los clubes.

FPF y 1190 Sports buscan llegar a un acuerdo para el 2025

En medio de esta situación, se conoció que en los próximos días se realizará un "directorio universal" para definir este tema. Según informó el periodista de RPP Kevin Pacheco en la última edición del programa 'Fútbol Como Cancha', algunos equipos de la Liga 1 y miembros de la FPF contemplan resolver el vínculo con 1190 Sports.

"El día miércoles y jueves habrá directorio universal, es decir, que tienen que estar todos los miembros del directorio. Aquí se terminará de complementar el tema de derechos de televisión. Hay clubes y algunos miembros del directorio que piden resolver el contrato actual con 1190 Sports. Lo que se ha indicado en el directorio del presidente de la Federación (Agustín Lozano) es que el jueves como máximo habrá un informe legal para ver si se puede resolver el vínculo", informó.

1190 Sports mostró 3 desacuerdos en el desarrollo del fútbol peruano

El comunicador contó sobre la disputa que existe entre el máximo ente del fútbol peruano y la compañía internacional, desacuerdos que van más allá de las deudas a los equipos. Pacheco manifestó que 1190 Sports está en contra de la Copa Intermedia, torneo creado hace poco por la FPF y que contará con la participación de clubes de la Liga 1 y Liga 2. Asimismo, aseguró que la empresa busca ampliar el número de descensos y también que la organización del campeonato peruano esté en manos de los equipos.

"Hay una incertidumbre actualmente sobre el contrato. Hay una disputa entre la actual empresa televisora y la FPF, porque la empresa no quiere que se dispute la Copa Intermedia, querían que los descensos puedan aumentarse, que no solo sean 2, y que el manejo del torneo sea pasado a los clubes y ya no lo tenga la FPF. Este miércoles 8 se reunirán 7 clubes", detalló.