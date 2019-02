Policía Elvis Miranda sale en libertad y retomará sus funciones

Luego de permanecer 26 días en la cárcel, un hábeas corpus presentado en la región Junín le devolvió la libertad al suboficial de tercera de la PNP Elvis Miranda Rojas, acusado de abatir a un presunto delincuente el pasado 13 de enero.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo declaró fundado el recurso contra los siete meses de prisión preventiva dictados al efectivo, quien sigue un proceso por los delitos de homicidio y abuso de autoridad.

Ayer por la tarde, horas después de que se conociera la decisión judicial, Miranda Rojas abandonó el penal de Piura (ex-Río Seco). En la puerta del establecimiento lo esperaban su madre Lucy Rojas, su esposa Lisbeth Montoya y su hija de un año nueve meses, a quienes abrazó en medio del asedio de las cámaras de televisión. “Sentíamos que no teníamos fuerza, no comíamos por la angustia, por la preocupación de que le pueda pasar algo adentro. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento”, manifestaba Montoya más temprano.

Ahora, ya en libertad, el efectivo retomará de manera inmediata sus funciones en la Policía. “Tiene que reincorporarse. Hay protocolos dentro de la institución que permite esa situación. En ningún momento quisimos sustraer al suboficial de la investigación judicial que debe darse en estos casos, pero entendíamos que tiene que ser una comparecencia restringida o simple porque no había peligro de fuga”, dijo el ministro del Interior, Carlos Morán.

De esta manera, este policía, que recibió el respaldo de un gran sector de la sociedad, el Gobierno y Fuerzas Armadas, afrontará el proceso judicial, pero fuera de la cárcel.

Hay que recordar que el pasado 13 de enero, en el marco de una intervención policial, Miranda Rojas resultó involucrado en la muerte de Juan Carlos Chocán, al efectuar un disparo con su arma de reglamento, cuando este último fugaba -e hizo un ademán para disparar- junto a otros sujetos acusados del robo de una billetera con S/ 350 en el asentamiento humano Villa La Paz, distrito de Castilla, Piura.

En esas circunstancias, el presunto delincuente murió en una clínica local, y uno de sus supuestos cómplices fue liberado horas después de su captura. Sin embargo, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla dispuso el encarcelamiento de Miranda por un periodo de siete meses.

“no hay peligro de fuga”

“Por fin se hizo justicia, hemos comprobado que en Piura no hay justicia. Hemos tenido que esperar que los magistrados de otras ciudades evalúen el caso para devolver la libertad a mi hijo que fue injustamente encarcelado por jueces con poco criterio”, señaló Lucy Rojas, madre del efectivo al enterarse de la decisión judicial.

Este hábeas corpus fue presentado en Junín por el ciudadano (juez suspendido) Emiliano Ramos Álvarez y por Alejandro Casallo Roma, en su calidad de delegado defensor legal de la Policía en la región Junín, quienes señalaban que se habían vulnerado los derechos constitucionales del agente. “No se fundamentó el peligro procesal: el policía tenía trabajo, por lo tanto, no había peligro de fuga (...)”, señaló Emiliano Ramos, quien detalló que esta decisión no involucra la responsabilidad o irresponsabilidad penal del investigado.

La abogada de Elvis Miranda, Cecilia Pizarro, consideró esta medida como un triunfo de la justicia y confirmó que el efectivo se reincorporará a sus funciones. “De esta manera, va a ser adverso lo que dijo la Tercera Sala de Apelaciones de Piura: que si Elvis Miranda obtiene su libertad, volvería a cometer un acto ilícito. Eso no ocurrirá bajo ninguna circunstancia, porque el efectivo policial actuó en cumplimiento de su legítimo deber”. ❧

la clave