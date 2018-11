Sullana: más de 500 funcionarios investigados por la Fiscalía Anticorrupción

Más de 700 denuncias fueron recibidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana (departamento de Piura) en estos cuatro años que lleva de creada. A la fecha hay 250 casos en trámite, señaló el fiscal Luis Ramos Rioja, coordinador de la mencionada Fiscalía.

Asimismo 500 funcionarios investigados de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, donde tiene competencia el distrito fiscal de Sullana, vienen siendo investigados; entre ellos alcaldes y exautoridades de las provincias.

El fiscal señaló que en estos cuatro años son 20 los casos que se encuentran en la etapa de juicio oral. El restante esta en diligencias preliminares, formalización de la investigación o en etapa intermedia.

Una de las razones por las que no se avanza las investigaciones, es por la alta recarga que tienen los jueces Anticorrupción, quienes también deben hacerse cargo de los casos ordinarios. A la fecha son más de mil casos que tienen en sus despachos.



“Hay que ser justos con el juez anticorrupción dado que su juzgado es transitorio no es permamente. Segundo, no se le ha dotado de la suficente logística que debería tener un juez, tiene 1200 casos. Cómo va a operar un juez de manera eficiente si tiene tanta carga”, puntualizó el fiscal.