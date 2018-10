Vizcarra anuncia inversión de S/ 16 millones para proyecto de agua y desagüe en Quilcas

Ante autoridades presentes y población en general, el jefe de Estado anunció la inversión de 16 millones de soles para obra de agua potable y desagüe en el distrito de Quilcas, Huancayo.

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en compañía de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, ministro de Vivienda, Javier Román Piqué, Congresista, Moisés Guía Pianto, gobernador Regional, Angel Unchupaico, arribó al distrito de Quilcas para iniciar el proyecto.

Ante ello el presidente, dijo que el distrito ya tuvo una inversión de 5 millones de soles para la planta de tratamiento de agua potable y que solo abaste a la zona urbana. Por ello dio a conocer que el proyecto solicitado por el alcalde del distrito de Quilcas, sobre un "Proyecto Integral de Agua y Saneamiento" ya tiene una inversión de 16 millones de soles y que hoy dio como inaugurado en una ceremonia.

Los anexos de Colpar, Rangra, Ñahuinpuquio y los barrios de Llacta, Unimarca, en Quilcas. Será los beneficiados con más de tres mil habitantes, quienes contarán con estos servicios básicos, mejorando así sus condiciones de vida.

Por otro lado, manifestó que hay un centralismo en Lima y que le alegra micho el respaldo que tiene de la región Junín y que el gobierno está trabajando llegando a los lugares alejados supervisando las más de dos mil obras solo de saneamiento y negando totalmente que solo se está enfocando en a reforma.

Asimismo, el presidente resalto que la población tiene derecho a estar de acuerdo o no a las propuestas del Ejecutivo sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y el financiamiento de partidos políticos; así como la bicameralidad y la no reelección de congresistas (pendientes de aprobación), deben mantener su esencia y no ser desnaturalizadas.