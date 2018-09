Chimbote: padres piden ayuda para repatriar a joven asesinado en Chile

Los padres de Giusseppe Sócrates Acaro Espinoza de 31 años, un joven de Chimbote, que fue asesinado en Chile, pidieron ayuda a las autoridades para repatriar el cadáver de su hijo. Su fotografía y sus prendas son veladas en su vivienda de la manzana A lote 10 del pueblo joven La Florida Baja en la región Áncash.

Porfirio Acaro Vásquez de 61 años contó que su hijo fue asesinado por su propio amigo el pasado 17 de septiembre en una discoteca de la localidad de Recoleta, en el Departamento de Región Metropolitana de Santiago en Chile.

Mencionó que su progenitor viajó hace cinco años y estuvo trabajando en una cebichería para mandar dinero para la manutención de él y de su esposa. El día del asesinato Juan Moreti Vilela de 24 lo llamó por teléfono reiteradas veces para asistir a una fiesta, donde terminó cortándole la yugular y apuñalándole el corazón.

“Mi hijo estuvo en su departamento porque el día lunes era su descanso, según me han informado el asesino lo estuvo llamando insistentemente para ir a una fiesta a donde acudieron. Yo me imagino que estuvo mareado y han tenido alguna discusión, las personas que lo han visto han señalado que este sujeto lo ha sacado a la calle, rompió una botella y le cortó la yugular, no contento con lo que hizo le apuñaló el corazón”, expresó el padre.

Acaro Vásquez precisó que la Policía de Investigaciones de Chile logró detener al asesino de su vástago. “El asesino es un muchacho del barrio, mi hijo lo ayudó para que viaje, le dio cobijo y al poco tiempo como encontró trabajo buscó su camino. Luego se han encontrado y este lo asesinó de una forma inhumana, nos dicen que él ha muerto desangrado, la familia está destrozada por eso estamos pidiendo ayuda para repatriar su cuerpo”, puntualizó.

Desde Chimbote, Esther Espinoza Rojas, madre de la víctima, dijo recordarlo como un muchacho trabajador, que siempre velaba para que ella y su esposo para que no les falte nada. “Estamos ancianos, mi hijo lo era todo, solo quiero que me lo traigan”, anotó.