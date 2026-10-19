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Senador de JP acusa a Obras de "hacerle el juego" al fujimorismo en la Comisión de Constitución

Hugo Ccahuana afirmó que habían coordinado con Obras debatir solo los 20 puntos originales del pedido de facultades, pero la sesión de este lunes trató también los siete temas adicionales.

Senador de JP acusa a Obras de "hacerle el juego" al fujimorismo en la Comisión de Constitución
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El senador Hugo Ccahuana de Juntos por el Perú acusó a la bancada de Obras de "hacerle el juego" al fujimorismo por asistir a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado de este lunes. Señaló a Epicentro TV que se había acordado con Obras mantener la postura de debatir solo los 20 puntos originales del pedido de facultades legislativas.

La sesión terminó debatiendo 27 puntos: los 20 aprobados por la Cámara de Diputados y siete agregados por el fujimorismo. Obras asistió y, con la presencia de su senador Roger Astocuri, la comisión alcanzó el quorum de siete de sus 12 titulares. Las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno no llegaron.

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"Es una incoherencia porque en los diálogos que se han realizado se ha señalado que no se puede violentar el principio de legalidad (…) Que se respete el principio de legalidad todos íbamos por los 20 puntos. Asistir (a la comisión) es hacerles el juego", sostuvo Ccahuana.

El principio de legalidad es el argumento central que tiene la oposición, ya que sostienen que el reglamento del Senado impide sumar materias distintas a las que aprobó Diputados. El último jueves, cuatro bancadas, entre ellas Obras, se retiraron de la sesión y dejaron a la comisión sin quorum.

La senadora Ruth Luque de Ahora Nación ya había advertido que "ya tienen los votos teniendo un acuerdo con Obras", en referencia al debate de las facultades en el Pleno del Senado. Luque no asistió a la sesión de hoy porque la comisión se convocó con el mismo predictamen de la sesión anterior.

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Los siete puntos que se sumaron a lo aprobado por Diputados

La comisión que sesionó este lunes aprobó el dictamen que suma siete puntos a los 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Con esa votación completó los 27 puntos del texto, que ahora se debe debatir y votar en el Pleno del Senado. Las medidas corresponden a seguridad ciudadana y al fenómeno del Niño.

Cuatro de esos siete puntos giran en torno a la lucha contra la criminalidad, la participación de las Fuerzas Armadas en los penales, la aplicación de métodos antiterroristas, la calificación de organizaciones criminales como ‘grupos hostiles’ y el fortalecimiento de la DINI.

Los otros tres son la libertad vigilada tras la prisión, la legítima defensa y, para el fenómeno del Niño, la simplificación administrativa en la ejecución de proyectos.

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