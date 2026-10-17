Fiscalía pide crédito suplementario al Congreso para pagar sueldos de fiscales en noviembre y diciembre

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pidió formalmente al Congreso un crédito suplementario con carácter de urgencia. Advirtió en RPP que, sin ese aumento, "ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre", y que la institución entraría en una crisis.

Gálvez sostuvo que el incremento de 16% que se plantea desde el Poder Ejecutivo para el presupuesto 2027 es insuficiente. Recordó que el Ministerio Público sufre recortes cada año y que su institución necesita que el presupuesto no solo aumente, sino que se duplique, algo que ya sustentó ante el Parlamento. "Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal", afirmó.

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El déficit también afecta la operación diaria. Gálvez reveló que el Ministerio Público unificó los turnos de las unidades de flagrancia a nivel nacional porque no tiene fiscales ni logística para cubrir ambos turnos. Dijo que el problema de personal se resolvió con una directiva interna, pero que se necesita presupuesto adicional para bienes y servicios, movilidad y peritos.

"Requerimos de un presupuesto adicional, sobre todo para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tenga que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia", agregó.

Los reclamos por falta de presupuesto en el Ministerio Público vienen desde marzo

En marzo, cuando aún José María Balcázar era presidente interino, Gálvez ya advertía una crisis en el Ministerio Público. Pidió una reunión con el mandatario porque el Gobierno no asignó ni la cuarta parte del presupuesto que la institución había solicitado para el año. El fiscal dijo entonces que la institución que encabeza ya gastaba lo que se tenía planificado para el mes de julio y advirtió para Expreso que "en abril no habría sueldo para 4.700 funcionarios".

El 31 de marzo, tras sustentar en la Comisión de Constitución su proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Gálvez dijo que el Ejecutivo le había ofrecido conceder la demanda adicional, pero que, "hasta ahora no ha sucedido nada". Explicó que el presupuesto lo otorga el Ejecutivo, que luego remite la norma al Legislativo. Añadió que, por falta de partida para terceros, despidió a casi dos tercios de ese personal, sobre todo de limpieza, y que los propios fiscales dedicaban parte de su tiempo a asear sus despachos.

"La cuestión es que, si no tenemos el presupuesto necesario, la autonomía del Ministerio Público simplemente es un cuento. ¿Por qué? Porque todo se hace a base de presupuesto, y si no tenemos los medios para realizar nuestro trabajo, simplemente no vamos a realizarlo. Y ese es el gran problema. En primer lugar, un desprestigio sería para nosotros y también un fracaso del Estado como institución", remarcó.

En el Congreso, el expresidente del Parlamento Eduardo Salhuana planteó entonces que, si no había fondos en la reserva de contingencia, se pidiera un crédito suplementario. Él aseguró que en el Congreso estaban "siempre dispuestos a atender al Ministerio Público". Ese justamente es el mecanismo que Gálvez pide ahora, más de siete meses después, ya ante el Congreso bicameral.