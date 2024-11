Todo lo que se sabe sobre las elecciones de San Marcos: rectora se pronuncia mientras alumnos toman la universidad

A un día de las elecciones, los alumnos de la San Marcos han decidido tomar la institución en forma de reclamo, pues están denunciando que las elecciones son fraudulentas y que se habría quitado el derecho a la organización estudiantil previo a las elecciones internas que se realizarían este viernes 18 de octubre, en las cuales se elegiría a los nuevos decanos de las facultades y a la nueva Asamblea Universitaria.

Las irregularidades dentro de este proceso electoral inició cuando varios catedráticos de la UNMSM denunciaron públicamente que sus postulaciones a las elecciones decanales habían sido tachadas injustamente por el Comité Electoral Universitario (CEU) -les habían aplicado normativas inventadas que no figuraban en la Ley Universitaria-, ocasionando que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sacara un comunicado en el cual anunció la suspensión de la asistencia a los comicios internos hasta que no se garantice el derecho a la defensa de los candidatos no admitidos.

Ante esto, el CEU publicó las resoluciones de las tachas, en las cuales se revirtieron algunas, como el caso del candidato a la decania de la Facultad de Letras, Marcel Velázquez, cuya postulación fue retomada ante su pedido de reconsideración. Sin embargo, la no admisión de la lista opositora a la actual rectora, Jerí Ramón, que postula hacia la Asamblea Universitaria, continúa sin ser admitida. Es decir, se realizaría las elecciones con una sola lista.

Jerí Ramón se pronuncia al respecto

En contacto con RPP, la rectora Jerí Ramón informó que está proponiendo que mañana, 18 de octubre se lleve a cabo a primera hora un consejo universitario para que se aborde el tema. El Consejo Universitario estaría conformado por alumnos, decanos, representantes de sindicatos de docentes, trabajadores, los vicerectores y la recatora.

Asimismo, indicó que si llega a realizar una votación en la cual se plantea la nulidad de las elecciones, ella firmaría a favor de que se cancelen.

Elecciones totalitarias a favor de la rectora Jerí Ramón

Mediante redes sociales, el profesor Marcel Velázquez denunció que el 11 de octubre, a una semana de las elecciones de San Marcos, la rectora JerÍ Ramón aceptó la licencia de la presidenta del Comité Electoral Universitario desde el 10 hasta el 25 de octubre. Eva Iliana Ramí de Baldeón está siendo reemplazada en su cargo por el vicepresidente Edwin Collazos Paucar.

Presidenta del Comité Electoral Universitario pide licencia en medio de elecciones internas. Foto: X

Además, diversos grupos de la UNMSM se juntaron para brindar un pronunciamiento en el cual denunciaron que la rectora Jeri Ramón canceló las clases presenciales desde el miércoles 9 hasta el lunes 14 de octubre, con el fin de impedir el desarrollo de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo viernes 18.

"Denunciamos ante la Universidad y el país este nuevo atropello que es una sombra más sobre el proceso electoral que desprestigia a San Marcos y nos señala el rumbo de autoritarismo e ineptitud por el que ha optado el actual rectorado", se puede leer en el comunicado que finaliza pidiendo la nulidad de las elecciones.

ONPE brindará asistencia a las elecciones decanales de la UNMSM

Ante las denuncias de las irregularidades de las elecciones, la ONPE se pronunció mediante un comunicado indicando que si bien retomó la asistencia al Comité Electoral Universitario de la UNMSM, de advertir irregularidades, podrían volver a suspender el servicio e incluso cancelar su participación durante la jornada electoral.

Asimismo, confirmó que el lunes 14 desarrollaron una capacitación virtual a los miembros de mesa que ejercerán su labor durante la jornada electoral. Además, precisó que el servicio de asistencia técnica concluirá con la emisión de un informe final.

Por otro lado, precisaron que la entidad no tiene competencias resolutivas para declarar nulo un proceso electoral universitario.

ONPE se pronuncia sobre elecciones internas de la UNMSM. Foto: difusión

SUNEDU no se pronuncia

De acuerdo con la información publicada en su página web, la SUNEDU sería la encargada de aprobar disposiciones para el mejor desarrollo de los procesos electorales en las universidades públicas; además, de velar para que se cumpla la Ley Universitaria y garantizar la legalidad de los resultados de los comicios.

La República trató de contactarse con la entidad supervisora, pero no obtuvimos respuesta.