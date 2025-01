Los Waykis en la sombra: Jorge Chingay admite haber presentado a prefecto Chingay y alcalde Hoyos con Nicanor Boluarte

Jorge Chingay, investigado por el caso Los Waykis en la Sombra, apareció en una entrevista en canal N, en el que admitió que fue él quien presento a su hermano Noriel Chingay Salazar y al alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien se mantiene en la clandestinidad desde el 19 de noviembre de 2024 cuando el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo, Chingay Salazar descartó ser un "nexo" o "mediador" luego de presentar a Hoyos con el hermano de la jefa de Estado cuando se celebraba el cumpleaños de Boluarte Zegarra. Asimismo, rechazó la tesis fiscal que sostiene que su número de teléfono tendría el codinome de "FBI Colombia".

"No es mío, yo he tenido un número que he otorgado a la Fiscalía, y les he dicho que hagan todo lo que tienen que hacer en las investigaciones respectivas, pero no me corresponde ese número y ese apelativo que lo ponen de "FBI Colombia", dijo Jorge Chingay Salazar.

Por otro lado, su abogado Apodemio Salcedo rechazó cualquier otra imputación a su cliente y la tesis fiscal que le atribuye cinco hechos ilícitos a su patrocinado.

"Son 5 hechos, no hay proporcionalidad, y entonces hay operarios y en teoría de la Fiscalía, el señor Jorge es un puente necesario, pero un puente necesario que no se comunica, que solo participa en un hecho, que no tiene vínculos ni comunicación ni con el líder ni con los mandos operarios y, más aún, solo una reunión en un café", argumentó.