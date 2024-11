Fiscalía investiga a rectora Jeri Ramón por matones que agredieron a estudiantes de San Marcos

Desde fines de octubre, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, tiene la calidad de investigada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones graves por los hechos que ocurrieron durante la toma de la casa de estudios por parte de estudiantes. Esto como medida de protesta ante las evidentes irregularidades en el proceso de las elecciones internas de decanos.

Según la disposición fiscal a la que accedió La República, también fueron incluidos en la investigación preliminar Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector Académico de Pregrado, y José Segundo Niño Montero, vicerrector de Investigación y Posgrado. A ambos también se les atribuye de manera preliminar abuso de autoridad y lesiones graves.

Disposición fiscal que incorpora a Jeri Ramón como investigada

La medida de fuerza de los estudiantes se realizaba sin mayores contratiempos. Sin embargo, en horas de la noche del 17 de octubre, un grupo de desconocidos ingresó a la Ciudad Universitaria y golpeó a los alumnos con palos, piedras, fierros y otros objetos. Las agresiones fueron registradas en videos por los propios estudiantes y medios de comunicación que daban cuenta de la noticia.

Producto de los golpes, un grupo considerable de estudiantes sufrieron heridas y cortes, por lo que tuvieron que ser derivados a hospitales.

Según denunciaron los estudiantes, los desconocidos no eran alumnos de San Marcos. Incluso, algunos sujetos se negaron a identificarse cuando los universitarios los abordaron dentro de las instalaciones.

Los matones también habrían robado sus pertenencias a los estudiantes, así como habrían vandalizado el campus.

Las diligencias

El fiscal provincial Gilbert Montenegro Arellano, de la Sétima Fiscalía Corporativa Penal de Lima Centro, dispuso que personal policial tome las manifestaciones de la rectora Jeri Ramón y los vicerrectores Carlos Cabrera y José Niño. Las autoridades universitarias deberán dar su versión sobre los hechos ocurridos en San Marcos.

El representante del Ministerio Público también ordenó que se reciba la declaración de los agraviados para que digan la forma y circunstancia en que fueron agredidos y si identifican a sus atacantes.

Hasta el momento, la Fiscalía tiene identificadas a cerca de 30 víctimas. Las abogadas del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, que denunciaron ante la Fiscalía, piden a los agraviados que se contacten que se contacten al correo centrolegalcomunitario@gmail.com para las coordinaciones necesarias.

Otras diligencias dispuestas por el Ministerio Público son la recopilación de los videos difundidos en redes sociales que dan cuenta de las agresiones y los informes médicos de las víctimas.

La denuncia

En esta investigación preliminar se acumulan 3 denuncias: una de la UNMSM, otra de la congresista Susel Paredes y la última del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez.

La denuncia del Centro Legal Comunitario sostiene que el ingreso y las acciones violentas de los desconocidos habrían contado con la anuencia de la rectora Jeri Ramón, quien presuntamente ordenó esta intervención para reprimir y desalojar a los estudiantes.

"Ningún efectivo policial ni militar puede ingresar al campus universitario sin a. Mandato judicial o b. Autorización de la rectora. Por tanto, al no existir la primera, resulta evidente que el ingreso de la policía y de la turba de personas encapuchadas con armas que no eran estudiantes fue por decisión y autorización del Rectorado de la UNMSM. Por lo tanto, denunciamos que el uso desproporcionado de la fuerza y tácticas intimidatorias fue por orden de la rectora Jeri", se lee en la denuncia.

"Terceros"

Al día siguiente de los hechos, Ramón dijo que le pidió al jefe de Seguridad que "todos los terceros los tenga para que trabaje, incluso de amanecida".

"En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga para que trabaje, incluso de amanecida. Esa es la verdad, y que refuerce. Cuando yo le llamé al jefe de seguridad, él me dijo que los terceros iban a entrar en la noche porque ellos trabajan el turno de día y en la noche, en el día generalmente atienden los CAS. Entonces, yo no puedo saber si le abrieron la puerta para que entren otras personas que sean ajenas a seguridad porque no estuve ahí", dijo en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario.

Rechazo. Días después, en RPP, la rectora de San Marcos señaló que "jamás haría ese trabajo sucio": "Quiero decirles a los jóvenes: yo soy madre y yo jamás haría ese trabajo sucio, porque no es mi estilo, a mí no me gustaría que a mis hijos los golpeen. Lo que se debe entender es que esta es una pugna política entre grupos estudiantiles y también entre grupos de autoridades".