Alumna de la UNMSM protesta contra norma de Jerí Ramón en ceremonia: "No hay plata para estudiantes, sí para matones".

Una joven estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidió protestar contra una norma publicada por la rectora Jerí Ramón en plena ceremonia de reconocimiento a primeros y segundos puestos de cada escuela profesional de la Decana de América durante el último semestre académico.

La estudiante de la base 20 de la escuela de profesional de Sociología, se presentó en el evento con una frase pegada en su vestido que decía: "No hay plata para estudiantes, sí para matones". Esto en clara referencia a la presencia de personas externas a la universidad durante la última toma de la Ciudad Universitaria, quienes agredieron a varios estudiantes durante la noche del pasado 17 de octubre.

La frase se dejó ver luego de que la estudiante recibiera su diploma de reconocimiento. Toda la actividad, al que también estuvo presente la rectora Jerí Ramón, fue transmitida en vivo por los canales oficiales de la universidad.

¿Por qué protestó la estudiante de San Marcos?

La República consultó a fuentes cercanas a la joven estudiante, las cuales indicaron que la protesta se debió a una nueva norma relacionada con el programa 'Sanmarquinos para el Perú', cuyo objetivo es permitir que los estudiantes más destacados de la institución viajen a universidades de todo el mundo para compartir experiencias con otros estudiantes. En la última edición del programa, los estudiantes viajaron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hasta mediados de este año, los estudiantes que ocupaban el primer y segundo lugar de sus respectivas escuelas profesionales podían acceder a este programa, como aún se informa en la página web de la UNMSM. Sin embargo, debido a la resolución rectoral N.° 00271-2024-UNMSM, publicada el 11 de julio, ahora solo los primeros puestos de cada carrera podrán ser admitidos.

En la web de San Marcos todavía figura que los estudiantes que ocupen el primer y segundo puesto de sus escuelas podrán acceder al programa. Foto: captura/UNMSM

Jerí Ramón confirma que la UNMSM contrató a "terceros" durante toma de estudiantes

En octubre de este año, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, confirmó que la institución contrató a "terceras personas" para reforzar la seguridad en la Ciudad Universitaria. Según Ramón, este personal fue designado específicamente para trabajar durante la toma del campus que ocurrió la noche del 17 de octubre, cuando un grupo de personas agredió a los estudiantes que se manifestaban en contra de las elecciones decanales y de representantes ante la Asamblea Universitaria.

"En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga para que trabaje, incluso de amanecida", declaró la rectora durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario.

En su intervención, señaló que al ser consultada sobre el ingreso de estas personas al campus, el jefe de seguridad le informó que "los terceros iban a entrar en la noche porque ellos trabajan el turno de día", mientras que en el día "generalmente atienden los CAS". Sin embargo, reconoció que no podía asegurar si efectivamente se permitió la entrada de personas ajenas a la seguridad universitaria. "No puedo saber si le abrieron la puerta para que entren otras personas que sean ajenas a seguridad porque no estuve ahí", agregó en aquella ocasión.