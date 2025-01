El Poder Judicial ha programado para este miércoles 15 de enero, a las 10:00 de la mañana, una audiencia relacionada con el caso 'Chibolín' y la suspendida fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur. La defensa de la imputada, acusada de presuntamente haber cometido tráfico de influencias a través de una red que estaría integrada por el exconductor televisivo Andrés Hurtado y el empresario Javier Miu Lei, busca que se evalúe una tutela de derechos. La sesión estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En declaraciones para La República, el abogado Benji Espinoza, defensor de Elizabeth Peralta, explicó el propósito de la tutela de derechos convocada: "La audiencia de tutela de derechos es un mecanismo que contempla la ley cuando se incurre en abusos, se violan los derechos del investigado o se incumplen los mandatos legales", señaló.

Bajo esta línea argumentativa, Espinoza confirmó que la audiencia busca exonerar a Peralta de las investigaciones suscitadas tras el allanamiento realizado por la fiscalía a las oficinas de Peralta: "En este caso, hemos solicitado que se excluya, mediante esta audiencia de tutela de derechos, un acta elaborada el 9 de septiembre de 2024, cuando la fiscalía llevó a cabo un allanamiento encubierto en las oficinas de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lavado de Activos, que mi cliente, la Dra. Luz Elizabeth Peralta Santur, dirigía en ese entonces", declaró Espinoza.

El abogado de la suspendida fiscal aseguró que la tutela de derechos está justificada, ya que el ingreso fue realizado sin la autorización correspondiente de un juez y esto habría configurado una violación a los derechos de Peralta: "Se ingresó a un lugar cerrado sin autorización judicial y, cuando mi cliente llegó, no tuvo defensa. Debería haberse dispuesto la presencia de la defensa pública, pero no se hizo. Por ello, debido a que el ingreso se realizó sin autorización del juez y a que no se garantizó su derecho a defensa, se violaron los derechos de mi patrocinada. Por esta razón, estamos solicitando la exclusión de esta acta del 9 de septiembre", concluyó.

Elizabeth Peralta: ¿Qué documentos se encontraron en el allanamiento de sus oficinas el 9 de septiembre?

El allanamiento denunciado por la defensa de Peralta Santur trajo consigo documentos reveladores a los cuales el programa 'Cuarto poder' obtuvo acceso. Entre estos destaca una cuenta de ahorros que, al 28 de febrero de 2023, registraba un saldo final de S/462.659. Según se verificó, esta cuenta no muestra movimientos significativos, salvo los depósitos mensuales correspondientes a su salario.

Las sospechas nacieron del origen de estos ahorros, ya que, con los ingresos mensuales aproximados de S/18.000 que percibía Elizabeth Peralta como representante del Ministerio Público, sería difícil justificar un monto tan elevado. Este detalle llamó especialmente la atención, considerando que tales ingresos no parecen ser suficientes para alcanzar la cifra acumulada sin explicaciones adicionales.

El auditor financiero Óscar Falconí, consultado por los periodistas del programa, señaló que incluso si la magistrada no hubiese realizado ningún gasto de su salario durante un año, solo habría logrado reunir alrededor de S/200,000. Además, evaluó un posible ahorro del 10% al 15% de su sueldo, lo que implicaría un acumulado anual de entre S/18,000 y S/20,000. Estos cálculos reflejan que alcanzar la cantidad registrada sería prácticamente imposible si se consideran los gastos habituales en alimentación, vivienda, salud y transporte.